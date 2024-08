Europei U.20 Femminili: l'Italia pronta all'esordio

DUBLINO (IRLANDA) - È cominciata ieri a Milano, al Centro FIPAV Pavesi, l’avventura che porterà la Nazionale Under 20 femminile a difendere il titolo europeo di categoria conquistato dall'Italia nel 2022. La delegazione azzurra ha preso un volo da Milano in direzione Dublino, raggiungendo la capitale dell’Irlanda, sede della competizione continentale. I Campionati Europei Under 20 femminili sono organizzati congiuntamente da Irlanda e Bulgaria e le gare, che si disputeranno nelle città di Dublino e Sofia, sono in programma dal 5 al 17 agosto 2024.

L’Italia, inserita nella Pool II, giocherà lunedì 5 agosto (ore 16 italiane) il match d’esordio contro la Repubblica Ceca. Le azzurrine giocheranno poi contro il Portogallo (6 agosto), Serbia (7 agosto), Ucraina (9 agosto), Irlanda (10 agosto), Polonia (12 agosto) e Finlandia (13 agosto).

Dopo aver ritrovato le sue ragazze a Milano, Gaetano Gagliardi ha diretto questa mattina a Dublino una seduta pesi in palestra e alle ore 18 le ragazze saggeranno il campo del Nations Training Centre Sport Ireland Campus di Dublino che ospiterà le gare della Pool II.

Le parole del CT Gaetano Gagliardi-

« Il nostro percorso di preparazione è stato un crescendo. Abbiamo iniziato il 21 giugno con i primi raduni a Marsicovetere, dove abbiamo anche avuto la possibilità di disputare dei test match molto importanti con l’Olanda. Queste gare ci hanno dato buone indicazioni su dove lavorare maggiormente per sistemare alcune situazioni di gioco. Successivamente, a Castelnovo ne' Monti, abbiamo giocato tre amichevoli contro la Spagna. Sono stati test molto interessanti, perché le spagnole nel torneo di qualificazione di gennaio ci avevano dato del filo da torcere, permettendoci di alzare ulteriormente il nostro livello ».

Gagliardi fa il punto sul girone delle azzurrine:

« Abbiamo studiato alcune delle nostre avversarie basandoci su quanto visto nei tornei di qualificazione. Tuttavia, in queste categorie giovanili non si sa mai con precisione con quali roster le varie squadre si presenteranno alla manifestazione. Questo vale anche per noi, che giocheremo con quattro giocatrici diverse rispetto alla fase di qualificazione, e probabilmente anche per altre nostre avversarie. Sappiamo per certo che Serbia e Polonia sono squadre molto forti. Anche il Portogallo è una squadra da non sottovalutare, avendo mostrato buone cose nel torneo di qualificazione. Esordiremo contro la Repubblica Ceca e dovremo essere bravi a partire con il piede giusto. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita, senza pensare troppo avanti o fare calcoli. Siamo consapevoli che si tratta di un torneo molto lungo, con sette partite nel girone. Dovremo affrontare ogni avversario con il giusto atteggiamento, senza lasciare nulla al caso, per centrare innanzitutto l’obiettivo di entrare tra le prime quattro della competizione e ottenere il pass per i prossimi campionati mondiali ».

In tecnico azzurro poi prosegue:

« Sappiamo benissimo che quando le altre squadre giocano contro l’Italia danno sempre il massimo e non ci rendono le cose facili. Noi rappresentiamo l’Italia e scendiamo in campo sempre per cercare il miglior risultato possibile. Per farlo, dovremo essere bravi a giocare bene una partita alla volta, procedendo step by step. Il nostro primo obiettivo, come squadra e staff, è fare le cose per bene e poi, strada facendo, capiremo dove possiamo arrivare ».

Una riflessione sulla gestione delle squadre nel torneo:

« Abbiamo cercato di dare grande responsabilità a ognuna delle quattordici ragazze convocate, rendendo possibile l’apporto sempre di tutte. È chiaro che ci sono ruoli ben collaudati, ma ognuna sa che, quando sarà chiamata in causa, dovrà dare il massimo per aiutare la squadra a giocare bene e vincere. Le ragazze sono super motivate e felici di iniziare questa bellissima avventura. C’è la giusta tensione per affrontare al meglio questo campionato europeo. Indossare la maglia della nazionale e rappresentare il proprio Paese è qualcosa di stupendo, e tutti noi dello staff e della squadra ne siamo consapevoli e orgogliosi. Affronteremo questo Europeo con questa mentalità ».

La squadra per i Campionati Europei Under 20 femminili-

Chinenynwa Adigwe Merit, Anna Bardaro (Imoco Volley), Princess Atamah Omonigho (Wealth Planet Perugia), Maria Teresa Bosso (Futura Volley), Erika Esposito, Astou Ndoye Adji (Volleyro’ Casal De Pazzi), Arianna Gambini, Aurora Micheletti, Carlotta Maia Monaco (Club Italia), Emma Magnabosco (Volley Fratte), Linda Manfredini (Pall. Rosa), Gaia Moroni (Volley Legnano), Nicole Piomboni (Volley Talmassons), Helena Sassolini (Pall. Alberto Picco).

LO STAFF AZZURRO-

Gaetano Gagliardi (primo allenatore), Giancarlo Chirichella (secondo allenatore), Guido Marangi (assistente allenatore), Emanuele Aime (scoutman), Antonio D’Ambrosio (assistente scoutman), Alessio Di Iorio (team manager), Lorenzo Maria Maggioni (medico), Pierfrancesco Gennari (fisioterapista).

Il calendario dell’Italia nella rassegna continentale (orari di gioco italiani)-

Pool II a Dublino-

5/08

ore 16, Italia-Repubblica Ceca

6/08

ore 13.30, Italia-Portogallo

7/08

ore 21, Italia-Serbia

9/08

ore 21, Italia-Ucraina

10/08

ore 16, Italia-Irlanda

12/08

ore 21, Polonia-Italia

13/08

ore 18.30, Finlandia-Italia

Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 1st Pool I – 2st Pool II

16/8 1st Pool II – 2st Pool I

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30, 3°-4° posto

17/8 ore 17.30, 1°-2° posto