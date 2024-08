Europeo U.17 femminile: l'Italia batte la Polonia e va in semifinale

DUBLINO (IRLANDA)- Ancora una vittoria per la nazionale Under 20 femminile di Gaetano Gagliardi ai Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento in Irlanda, con Dublino sede della Pool II. Dopo la vittoria di sabato scorso contro le padrone di casa irlandesi, questa sera alla Sport Ireland National Indoor Arena di Dublino l’Italia si è aggiudicata il big match del sesto turno contro la Polonia, superata 3-2 (25-23, 27-25, 23-25, 23-25, 15-9), centrando così sia la sesta vittoria consecutiva, sia, soprattutto, il pass per le semifinali. Una vittoria convincente arrivata contro una delle squadre favorite al successo finale, presentatasi questa sera a punteggio pieno alle spalle solo della nazionale azzurra. Il big match è stato dominato per lunghi tratti dall’Italia, autrice di una buonissima prova, soprattutto nei primi due set; nei successivi parziali le azzurre hanno invece subito la rimonta delle rivali brave a riprendere in mano la gara (2-2); Italia che però è stata molto brava a gestire al meglio il tie-break, vinto infine sul 15-9. Un grande risultato ottenuto dalle azzurre che la proietta dunque fra le migliori quattro formazioni d’Europa. Top scorer del match l’opposto azzurro Merit Adigwe con 25 punti, da sottolineare in casa azzurra anche i 20 punti di Nicole Piomboni, i 18 di Maria Teresa Bosso e i 14 di Linda Manfredini. L’ultimo impegno della fase a gironi per l’Italia è in programma domani alle ore 18.30 contro la Finlandia, formazione che al momento occupa il quarto posto (9 punti, 3 vittorie, 3 sconfitte).