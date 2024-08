Mondiali U 17 F: l'Italia parte in salita ma poi batte il Messico

LIMA (PERU')- Successo azzurro all’esordio. Ha preso il via con una vittoria il percorso della nazionale Under 17 femminile di Pasquale D’Aniello ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Lima (Perù); dopo quasi due ore di gioco le azzurre si sono infatti imposte in rimonta al quinto set 3-2 (19-25, 17-25, 25-14, 25-19, 15-10) sul Messico, iniziando dunque il proprio cammino nella rassegna iridata con una vittoria. Una partita e una vittoria tutt’altro che semplici per le atlete di coach D’Aniello, brave prima a ritrovare la parità (2-2) dopo i primi due set persi, e ad imporsi successivamente al tie-break, chiuso a +5 sulle avversarie (10-5). Best scorer del match Stella Caruso, con 15 punti messi a segno; in doppia cifra tra le azzurre anche Alice Guerra, Rebecca Aimaretti (12) e Ludovica Tosini (11). L’Italia tornerà in campo questa sera alle ore 20.30 contro l’Egitto, formazione che al debutto è stata sconfitta 3-0 (25-18, 25-17, 25-20) dall’Argentina.