Mondiali U 17 F: l'Italia supera anche l'Argentina

LIMA (PERU')-L’Italia cala il tris. Prosegue nel migliore dei modi il percorso della nazionale Under 17 femminile di Pasquale D’Aniello ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento in Perù. Ieri sera a Lima, le azzurre si sono infatti imposte 3-0 (25-12, 25-17, 25-22) sull’Argentina, chiudendo di fatto la fase a gironi a punteggio pieno in testa alla Pool C e qualificandosi agli ottavi di finale. Una vittoria più che meritata per Ludovica Tosini; un match ampiamente dominato e chiuso dalle atlete di coach D’Aniello dopo nemmeno un ore a venti di gioco. Top scorer del match Stella Caruso, autrice di 13 punti, in doppia cifra in casa azzurra anche Ludovica Tosini con 11 punti messi a segno. L’Italia tornerà in campo questo pomeriggio; alle ore 17.30 italiane il match contro il Canada, formazione fanalino di cosa del Girone A, vale l’accesso ai quarti di finale.