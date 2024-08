Europeo Under 17 F: l'Italia batte il Canada e vola ai quarti

LIMA (PERU')- Prosegue sicura fino ai quarti di finale la marcia delle azzurre dell' Under 17 femminile ai Mondiali di categoria in corso di svolgimento a Lima in Perù. Le ragazze di D'Aniello, nella sfida degli ottavi di finale, hanno spazzato via il Canada infliggendo alle nordamericane in nettissimo 3-0 (25-19, 25-17, 25-17) , ottenendo dunque il quarto successo consecutivo. Un altro match che ha visto l’Italia farla da padrona; per le atlete di coach D’Aniello si tratta del terzo successo consecutivo arrivato con il punteggio di 3-0, dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro il Messico (3-2). Una nuova e convincente vittoria che spalanca dunque a Tosini e compagne le porte della fase più calda della manifestazione. Top scorer della gara la schiacciatrice azzurra Perla Massaglia, autrice di 13 punti, in doppia cifra anche Ludovica Tosini (11) e la canadese Ana Stajanovic (11). Domani giornata di riposo per il gruppo azzurro che tornerà in campo giovedì 22 alle ore 17.30 contro la vincente tra Porto Rico e Turchia, impegnate questa sera (ore 21) nell’altro ottavo di finale.