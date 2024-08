Mondiali U 17 M: domani l'Italia esordirà contro Cuba

SOFIA (BULGARIA)- Domani sera, alle ore 19 italiane, a Sofia, in Bulgaria, prenderà ufficialmente il via l'avventura della nazionale Under 17 maschile , guidata dal tecnico Luca Leoni, ai Campionati Mondiali di categoria. I giovanissimi atleti azzurri, arrivati in Bulgaria già nei giorni scorsi, dove hanno effettuato un collegiale di preparazione, affronteranno nel match d’esordio i pari età di Cuba, nel match in programma alla Levski Sofia Hall.

La nazionale tricolore, inserita nel girone C, giocherà successivamente contro il Porto Rico (25 agosto, ore 19) e l’Argentina il 26 agosto, sempre alle ore 19 italiane. Gli ottavi di finale sono previsti per il 27 agosto. Dopo una giornata di riposo, si giocheranno i quarti di finale giovedì 29 agosto. Le semifinali si terranno il giorno successivo, mentre le finali per le medaglie avranno luogo il 31 agosto.

Le parole del tecnico azzurro Luca Leoni-

« Sono molto sereno e fortunato poiché in questo campionato del mondo ho l'opportunità di avere al mio fianco il coordinatore tecnico Vincenzo Fanizza, il quale ci ha portato esperienza e serenità, punti imprescindibili per uno staff come il nostro che lavora per la prima volta insieme. La squadra si presenta in buone condizioni sia dal punto di vista fisico che tecnico. Abbiamo svolto un lungo collegiale a Camigliatello Silano e diversi stage con altre nazionali (Francia, Lettonia, Albania). Giunti in Bulgaria abbiamo fatto un torneo pre-mondiale con Iran, Brasile e Bulgaria. Sono stati test che ci hanno permesso di confrontarci e sviluppare spunti interessanti per la nostra crescita. La stessa crescita che mi auspico di osservare in campo da parte di tutta la squadra, onorando la maglia azzurra nel migliore dei modi. Il nostro è un girone con squadre sudamericane con buone fisicità. Chiaramente, siamo ad un mondiale, si tratta di una manifestazione di altissimo livello, con nazionali preparate ad arrivare fino in fondo: Bulgaria, Iran, Argentina, Spagna, Egitto, Belgio etc. Tutte squadre con doti fisiche e tecniche importanti. L’obiettivo? Noi siamo l'Italia. Vogliamo far bene e dare continuità agli ottimi risultati che stiamo ottenendo da un po’ di anni ».

Questi gli atleti convocati-

Gabriele Spina (Lube Volley), Pietro Valgiovio (Volley Montichiari), Manuel Hristov Zlatanov (Porto Robur Costa), Pietro Carrera (Imperia Volley), Lorenzo Antonio Basso (Young Energy Volley Piacenza), Jacopo Tosti (Cisterna Volley), Federico Argano (Diavoli Rosa), Federico Crostato (Treviso Volley), Gioele Costa (Montecchio Volley), Francesco Destro (Castiglione delle Stiviere), Vittorio Bonandrini (Volley Milano), Martino Bigozzi (Pallavolo San Lazzaro).

Lo staff-

Luca Leoni (allenatore), Davide Colombelli (assistente allenatore), Vincenzo Fanizza (coordinatore Nazionali Giovanili), Stefano Recine (dirigente Nazionali Giovanili), Glauco Ranocchi (preparatore atletico/team manager), Pascal Laricchiuta (fisioterapista), Jacopo Kowolczyk (medico), Saverio Di Lascio (scoutman), Loris Palermo (secondo scoutman).

Il alendario dell’Italia nella fase a gironi*

24 agosto: ore 19 Italia-Cuba

25 agosto: ore 19 Italia-Porto Rico

26 agosto: ore 19 Italia-Argentina

1a fase (24-26 agosto)

Pool A: Bulgaria, Messico, Taipei cinese, Spagna.

Pool B: Iran, Egitto, Tunisia, Libia.

Pool C: Italia, Argentina, Porto Rico, Cuba.

Pool D: Belgio, Brasile, Cile, Uzbekistan.

Ottavi di finale (27 agosto)

1C vs 4A

2D vs 3B

2Cvs 3A

1D vs 4B

2A vs 3C

1B vs 4D

Quarti di finale (29 agosto)

Semifinali (30 agosto)

Finali (31 agosto)

ore 16 3°-4° posto*

ore 19 1° -2° posto*

*orari di gioco italiani