Mondiali U 17 F: l'Italia cede al Giappone in semifinale

LIMA (PERU')- Si è fermata ufficialmente in semifinale la corsa al titolo della nazionale Under 17 femminile di Pasquale D’Aniello ai Campionati Mondiali di categoria. Questa notte a Lima (Perù) l’Italia è stata infatti sconfitta 1-3 (17-25, 11-25, 25-20, 22-25) dal Giappone, perdendo così la possibilità di disputare la finalissima della rassegna iridata. Un match rivelatosi molto ostico e complicato da affrontare; il Giappone ha infatti messo le cose in chiaro fin dalle prime battute, vincendo abbastanza agevolmente i primi due set, per poi perdere il terzo e vincere lo sprint finale nella quarta frazione di gioco, trovando così meritatamente l’accesso al match valevole il titolo mondiale. Per l’Italia invece non è stata la giornata migliore, ma ora che è svanita la possibilità di conquistare la medaglia più preziosa, Ludovica Tosini e compagne questa sera alle 20.30 sfideranno invece un'altra formazione asiatica, il Taipei Cinese, uscita sconfitta 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) nell’altra semifinale dalla Cina: l’obiettivo è quello di portare in Italia la medaglia di bronzo. Nonostante la sconfitta top scorer di Italia-Giappone è stata l’opposto e capitano azzurro Ludovica Tosini con 19 punti messi a segno, seguita in doppia cifra dalle giapponesi Nakayama e Kudo (15) e Mikozami (13).

E' stato il Giappone a spingere forte sull’acceleratore a inizio primo set e a portarsi subito sopra (2-7); migliore il gioco delle asiatiche che e metà parziale sono riuscite ad allungare a +6 sulle azzurre (6-12). L’Italia in difficoltà non è riuscita a trovare le contromisure e il Giappone è volato via (11-19), prima di chiudere agevolmente sul 17-25. Dopo essere state ferme a quota 4 a inizio seconda frazione di gioco è stata nuovamente la formazione giapponese a trovare lo sprint e le atlete di coach Seagusa sono infatti riscappate via (4-6, 6-10); come successo nel set precedente, qualche passaggio a vuoto di Tosini e compagne e la le asiatiche ne hanno approfittato passando dal 8-14 al 11-19. Sul finale niente da fare per le azzurrine che non sono riuscite a risalire nel punteggio, lasciando sempre più campo alle rivali che sono riuscite a chiudere agevolmente il parziale sul 11-25. Italia-Giappone 0-2. Reazione azzurra che arriva nel terzo set; dopo l’iniziale break del Giappone (0-4) l’Italia si è riaccesa fino a ritrovare la parità sul 8-8. La battaglia punto a punto è poi proseguita passando dal 11-11 al 14-14; verso il finale di frazione sono state le atlete di coach D’Aniello a scappare e a imporre un importante break che ha portato le azzurre sul 18-14. Concentrata l’Italia a non far tornare a contatto il Giappone e, forti del vantaggio acquisito, le azzurrine sono riuscite a portarsi sul 22-18, prima di chiudere il set sul 25-20. Italia-Giappone 1-2. Quarta frazione di gioco che è stata la più equilibrata della gara e che ha visto le due compagini passare inizialmente dal 3-3, 8-8, al 13-13. Verso il finale è stata l’Italia a trovare un importante break che ha portato Tosini e compagne a +3 sul Giappone (20-17); brava però la formazione asiatica a ristabilire subito la parità a quota 20. Nel momento decisivo del match è stato però il Giappone, dopo esser stato fermo sul 22-22, a trovare spazio e a infliggere un contro break alle azzurre che gli ha consentito di portarsi sul 22-24; un ace di Mikozami ha chiuso il match sul 22-25 Giappone, spegnendo di fatto ogni speranza di rimonta all’Italia. Italia-Giappone 1-3, alle asiatiche il pass per la finalissima europea, l’Italia in campo invece per il bronzo.

Il tabellino-

ITALIA-GIAPPONE 1-3 (17-25, 11-25, 25-20, 22-25)

ITALIA: Manda 3, Tosini 19, Mori 8, Massaglia 2, Caruso 9, Guerra 5, Cornelli (L). Viti 3, Aimaretti 5, Hernandez, Zanella, Di Napoli. All. D’Aniello.

GIAPPONE: Toki 3, Nakayama 15, Kumagai 8, Kudo 15, Mcallister 7, Mizokami 13, Semba (L). Yoritomi 2. N.e. Miyajima, Suzuki, Sahara, Yoshida. All. Seagusa.

Durata set: 21’, 19’, 26’, 26’ Tot: 92'

ARBITRI: Prater (USA), Bobadilla (COL).

Italia:2 a, 9 bs, 16 mv, 32 et.

Giappone: 11 a, 4 bs, 5 mv, 21 et.

CALENDARIO E RISULTATI DELL’ITALIA-



20 AGOSTO



OTTAVI DI FINALE



Italia-Canada 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)

22 AGOSTO



QUARTI DI FINALE



Italia-Turchia 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23)

23 AGOSTO



SEMIFINALE



Italia-Giappone 1-3 (17-25, 11-25, 25-20, 22-25)

24 AGOSTO



FINALE 3/4° POSTO

Ore 20.30: Italia-Taipei Chinese