Mondiali U 17 M: l'Italia fa tris contro l'Argentina

SOFIA (BULGARIA)- Percorso netto della nazionale Under 17 maschile nella prima fase del Campionato del Mondo di categoria 2024, che si sta giocando a Sofia, in Bulgaria. Terzo successo consecutivo per l'Italia che ha superato in rimonta l’Argentina 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19).

Il big match del girone C, che fino alla sfida di questa sera vedeva le due formazioni a pari punti in classifica con due vittorie ciascuna, ha premiato la nazionale italiana, scesa in campo con grinta e determinazione. Trovate le misure dopo il primo set perso, gli azzurrini sono riusciti a imporre il proprio gioco. Top scorer della serata Manuel Zlatanov con 24 punti.

Domani alle ore 10 la nazionale guidata da Luca Leoni scenderà nuovamente in campo per affrontare nell’ottavo di finale il Messico.

In avvio di primo set è l’Argentina a prendere l’iniziativa e a portarsi in vantaggio (3-5). L’Italia prova a rimettersi in corsa ma la formazione argentina non sbaglia nulla o quasi e va sul +5 (8-13). Gli azzurrini faticano a ritrovare il gusto assetto e la formazione avversaria conquista il primo set 25-21.

La reazione dell’Italia è arrivata immediatamente nel secondo parziale, Zlatanov e compagni hanno spinto forte e sono andati sul + 3 (10-7). Con il passare delle azioni l’Argentina trova il pareggio (14-14), ma qui l’Italia produce un nuovo allungo (17-14) che costringe il coach argentino a chiamare il time out. L’Italia non si è fermata e spedita è andata a chiudere il set 25-20 grazie ad un attacco vincente di Crosato.

Il terzo set ha registrato il buon avvio dell’Argentina (2-5). La giovane formazione tricolore è stata brava a non disunirsi e a rimanere attaccata alla squadra avversaria (12-13). Le fasi successive del match hanno visto le due nazionali giovanili dare vita a un serrato confronto. A rompere l’equilibrio ci ha pensato un ace di Argano che ha portato l’Italia in vantaggio (15-14). A chiudere poi il set ci ha pensato Zlatanov con il punto che ha fissato il punteggio sul 25-22.

Nel quarto set, nessuna delle due nazionali ha voluto mollare (5-5) e l’equilibrio è rimasto fino a quando l’Italia ha trovato l’allungo (10-7). Dopo un tentativo di rimonta degli avversari, l’Italia ha stretto i denti e, con carattere, ha portato l’inerzia del parziale dalla propria parte (19-17). Nel finale una buona gestione generale ha permesso agli azzurrini di chiudere il set e il match 25-19, chiudendo la pool C a punteggio pieno.

IL TABELLINO



ITALIA-ARGENTINA 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19)



ITALIA: Tosti 5, Spina, Crosato 15, Bonandrini, Argano 18, Zlatanov 24, Basso (L). Valgiovio, Costa, Bibozzi 9. N.e: Carrera, Destro. All. Leoni

ARGENTINA: Daversa 3, Debonis 9, Ferrer 9, Sinner 12, Flores 19, Pavon 5, Yapura (L). Lopez, Illia, Boeri, Omarini, Del Cotto. All. Nocentti.

Durata set: 26’, 25’, 28’, 28’ Tot: 107'

ARBITRI: Seckin (TUR), Judith (KEN)

Italia: 7 a, 15 bs, 8 mv, 29 et

Argentina: 4 a, 9 bs, 13 mv, 25 et

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL C: Italia, Argentina, Porto Rico, Cuba

24 AGOSTO



Italia-Cuba 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12)

25 AGOSTO



Italia-Porto Rico 3-0 (25-13, 25-17, 25-11)

26 AGOSTO



Italia-Argentina 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19)

OTTAVI DI FINALE

27 agosto, ore 10: Italia-Messico