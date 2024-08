Europeo U 20 M: riscatto azzurro contro la Spagna

ARTA (GRECIA)- Primo successo per la nazionale Under 20 maschile di Michele Zanin impegnata ad Arta (Grecia) nella prima fase dei Campionati Europei di categoria; dopo il ko di ieri all’esordio contro Israele, l’Italia quest’oggi dopo poco più di un' ora di gioco è riuscita infatti a superare 3-0 (25-23, 25-15, 25-20) la Spagna, ottenendo il primo successo nella rassegna continentale. Pronto riscatto dunque per la compagine azzurra. Quest’oggi per la Spagna c’è stato poco da fare; Magliano e compagni hanno comandato per lunghi tratti il gioco, gestendo nel migliore dei modi i momenti più importanti dei set, subendo a volte delle timide risalite degli avversari, soprattutto nel primo e nel terzo parziale, ma non mettendo mai a rischio la vittoria finale. Top scorer del match lo schiacciatore e capitano azzurro Lorenzo Magliano con 15 punti messi a segno, seguito in doppia cifra da Pardo Mati (14), da Alessandro Bristot (13) e da Tommaso Barotto (10). L’Italia tornerà nuovamente in campo domani alle ore 16.30 per affrontare nella terza uscita europea la Slovenia.