Mondiali U 17 M: l'Italia batte l'Iran e vola in semifinale

SOFIA (BULGARIA)- Festa azzurra. Nuova vittoria per la nazionale Under 17 maschile ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Sofia in Bulgaria. Dopo più di due ore di gioco, l’Italia si è infatti imposta 3-2 (20-25, 25-18, 21-25, 27-25, 15-9) sull’Iran, ottenendo la quinta vittoria consecutiva e, cosa più importante, l’accesso in semifinale. Prosegue dunque nel migliore dei modi il percorso di Manuel Zlatanov e compagni in questo Mondiale; superata la fase a gironi in testa alla Pool C in virtù dei successi contro Cuba, Porto Rico e Argentina, e dopo aver battuto il Messico in tre set negli ottavi di finale, questa mattina gli azzurri si sono resi protagonisti di una importantissima vittoria contro l’Iran, una delle formazioni candidate alla vittoria finale del torneo, giunta ai quarti di finale dopo aver ottenuto il secondo posto nella Pool B e dopo la vittoria per 3-0 (25-14, 25-16, 25-12) sul Cile negli ottavi di finale. Top scorer del match lo schiacciatore azzurro Manuel Zlatanov autore di ben 26 punti (61% in attacco); ottimo l’apporto anche di Federico Argano (16), Francesco Crosato (12) e Martino Bigozzi (11, 5 muri). Gli azzurri torneranno in campo domani alle ore 16 contro la vincente dell’altro quarto di finale che vedrà opposte in campo Brasile e Cina Taipei (ore 19): in palio l’accesso alla finalissima mondiale.

Muro di Crosato e attacco vincente di Argano e l’Italia ha trovato subito il 2-0 a inizio match; vantaggio azzurro che si è spostato fino sul 8-6, momento in cui l’Iran ha fissato il punteggio in parità a quota 8. È stata a quel punto la formazione iraniana a spingere e a trovare un buon margine di vantaggio sul 11-14, ma Zlatanov e compagni sono stati bravi a non far scappare i rivali ristabilendo la parità sul 14-14. La battaglia punto a punto è poi proseguita (16-16, 18-18), ma nel finale, qualche passaggio a vuoto azzurro ha permesso all’Iran di allungare nuovamente portandosi a +4 sul 19-23; nel finale un ace dell’iraniano Hosseini ha poi chiuso il set sul 20-25. Italia-Iran 0-1. Ottimo avvio azzurro a inizio secondo parziale: attacco di Argano e primo tempo sull’asse Valgiovio-Bigozzi e l’Italia ha trovato nuovamente il 2-0 anche a inizio seconda frazione di gioco. Un attacco iraniano murato da Carrera ha fissato poi il punteggio sul 5-1 Italia, mentre un muro di Argano ha aumentato il distacco fra le due formazioni sul 9-1; muro di Tosti per l’11-2 Italia. Italia in completo controllo del set, anche se l’Iran non è rimasto a guardare cercando di tornare a contatto con gli azzurri; muro di Zlatanov per il 15-7 Italia. Un attacco ancora del capitano azzurro e un ace di Valgiovio hanno spinto sul 22-14 l’Italia, che senza troppe difficoltà è riuscita successivamente a chiudere il parziale sul 25-18. Italia-Iran 1-1. Attacco out dell’Iran, ace di Valgiovio e spunto vincente di Zlatanov e la formazione azzurra si è portata sul 3-0 a inizio terza frazione di gioco. L’Iran si è però ricompattato rientrando subito in partita, trovando prima la parità sul 4-4 e poi il controsorpasso sul 6-8. L’Italia ha poi ritrovato la parità sul 9-9 e il risultato si è spostato dal 13-13 al 18-18, dopo che l’Iran aveva tentato un nuovo allungo (15-18). Sprint iraniano che però è arrivato nel momento più importante del set; sul 20-21 Iran, qualche passaggio a vuoto degli azzurri ha infatti permesso agli avversari di scappare nuovamente via (20-23) e nel finale di set l’Iran è riuscita a chiudere sul 21-25. Italia-Iran 1-2. Un ace fortunoso del 12 iraniano ha aperto l’inizio della terza frazione di gioco sullo 0-3; l’Italia è riuscita a trovare la parità sul 3-3 prima di subire un nuovo break degli avversari sul 3-5. L’Italia è riuscita successivamente a rientrare in partita, un muro del Bigozzi ha fissato il punteggio in parità a quota 8. La battaglia punto a punto è poi proseguita passando dal 10-10, al 14-14, al 19-19; l’Iran ha poi aumentato il ritmo (20-23). Finale di set thrilling; sul 22-24 Iran, gli azzurri sono riusciti prima ad annullare due match point ai rivali, per poi raggiungere prima la parità a quota 25 e il successivo guizzo finale vincente arrivato grazie a un attacco in diagonale di Zlatanov e allo spunto decisivo di Valgiovio che hanno fissato il punteggio sul 27-25 Italia, ristabilendo dunque la parità. Italia-Iran 2-2. Azzurri che hanno iniziato il tie-break in maniera decisa, trovando subito un buon break sul 4-0. Due attacchi di Zlatanov hanno poi fissato il risultato sul 6-1 Italia; la formazione azzurra ha subito poi una timida ripresa dell’Iran (7-5, 10-8). Vantaggio Italia che nel finale è aumentato (13-9). Zlatanov e compagni con voglia e grinta sono riusciti a chiudere il match sul 15-9; Italia-Iran 3-2, gli azzurri volano in semifinale.

Il tabellino-



ITALIA-IRAN 3-2 (20-25, 25-18, 21-25, 27-25, 15-9)



ITALIA: Valgiovio 3, Crosato 12, Bigozzi 11, Argano 16, Zlatanov 26, Tosti 7, Basso (L). Spina, Carrera 1, Destro 1. N.e. Costa, Bonandrini All. Leoni.

IRAN: Khoshhal 15, Mohseni 3, Hosseini 4, Abdollahi 11, Asiyaei 14, Behnejad 7, Imeri (L). Naghavi 3, Farajpour 3, Ghahremani, Hazrat 7. N.e. Mashhadban. All. Sadeghiyani.

Durata set: 25’, 22’, 28’, 33’, 19’. Tot: 127'

ARBITRI: Bagala (ARG), Coburn (AUS).

Italia: 8 a, 17 bs, 15 mv, 35 et.

Iran: 9 a, 15 bs, 9 mv, 31 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



FASE A GIRONI | POOL C: Italia, Argentina, Porto Rico, Cuba

24 AGOSTO



Italia-Cuba 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12)

25 AGOSTO



Italia-Porto Rico 3-0 (25-13, 25-17, 25-11)

26 AGOSTO



Italia-Argentina 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19)

27 AGOSTO



OTTAVI DI FINALE



Italia-Messico 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)

29 AGOSTO



QUARTI DI FINALE



Italia-Iran 3-2 (20-25, 25-18, 21-25, 27-25, 15-9)

30 AGOSTO



SEMIFINALE

Ore 16: Italia-(Vincentre tra Brasile e Cina Taipei)