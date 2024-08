Mondiali U 17 M: l'Italia spazza via Taipei e conquista la finale

SOFIA (BULGARIA) - Italia show a Sofia. Ottime notizie giungono dalla Bulgaria dove si è giocata la semifinale dei Campionati del Mondo Under 17 maschili ; la nazionale azzurra è riuscita infatti a superare con il risultato di 3-0 (25-18, 26-24, 25-18) Cina Taipei, staccando così il pass per la finalissima mondiale. Grazie alla sesta vittoria consecutiva Manuel Zlatanov e compagni domani alle ore 19 si giocheranno il titolo iridato contro la vincente dell’altra semifinale Argentina-Spagna, in campo alle ore 19. Quest’oggi per la formazione asiatica c’è stato poco da fare, gli azzurrini, infatti, hanno dominato il primo e il terzo parziale. Fondamentale è stato il finale della seconda frazione, quando l’Italia si è trovata sotto, però con una grande reazione è riuscita a ribaltare le sorti del set. Top scorer del match Manuel Zlatanov con 21 punti, seguito da Federico Argano a quota 18.

È stata l’Italia a partire meglio a inizio primo set (3-1); uno spunto di Argano e tre ace consecutivi di Manuel Zlatanov e gli azzurri si sono portati sopra sul 9-2. L’Italia successivamente ha subito un importante ritorno di Cina Taipei, brava a tornare a -2 sul 10-8, ma il vantaggio azzurro è continuato per tutto il parziale (13-11, 16-14). Nuovo ace di Zlatanov per il 17-14 Italia; punti di Carrera e Argano, attacco out degli asiatici e l’Italia si è portata sul 21-16, prima di chiudere il set senza troppe difficoltà sul 25-18. Italia-Cina Taipei 1-0. Con due muri di Tosti l’Italia ha trovato subito il break iniziale a inizio seconda frazione di gioco; Attacco di Zlatanov per il 3-1 gli azzurrini. L’Italia trova il +5 sul 10-5; vantaggio azzurro che si è spostato sul 14-11 prima di subite la rimonta di Cina Taipei che ha prima accorciato le distanze sul 14-12 prima di fissare il risultato in parità sul 15-15. Spunto di Carrera, attacco a rete cinese e mani out trovato da Argano e l’Italia ha nuovamente allungato sul 20-17. Altra rimonta targata Cina Taipei che non si è arresa e ha trovato la parità sul 21-21. Azzurrini bravi a gestire il momento cloud del parziale; sul 24-24 gli azzurrini hanno trovato lo spunto vincente chiudendo il set sul 26-24. Italia-Cina Taipei 2-0. Sostanzialmente equilibrato l’inizio del terzo set con le due formazioni che sono passate dal 2-2, 4-4 e 8-8. L’Italia ha poi messo il naso fuori (10-8), un muro di Valgiovio e un attacco di Zlatanov hanno poi fissato il risultato sul 14-9 Italia. Come nei restanti parziali Cina Taipei è riuscita poi a tornare a -2 sul 15-13. Momento decisivo del match. Attacco vincente di Argano, palla out della formazione asiatica e l’Italia è nuovamente scappata via a +5 sul 19-14. Finale di set a tinte tricolori; Zlatanov e compagni sono passati dal 21-16, 24-18. Un attacco di Argano e un muro a uno di Bigozzi hanno poi chiuso il match sul 25-18 finale. L’Italia vola in finale.

Il tabellino-



ITALIA-CINA TAIPEI 3-0 (25-18, 26-24, 25-18)

ITALIA: Crosato 2, Tosti 7, Valgiovio 1, Zlatanov 21, Bigozzi 4, Argano 18, Basso (L). Spina, Carrera 7. N.e. Costa, Bonandrini, Destro. All. Leoni.

CINE TAIPEI: Shi, Huang P. 14, Liou 6, Pan 12, Tsai 6, Lo 4, Huang W, (L). Hsueh. N.e. Yen, Pan, Kuo, Lin. All. Yung-An.

Durata set: 24’, 27’, 23’ Tot: 74'

ARBITRI: Krzyzak (USA), Zdravko (BIH).

Italia: 5 a, 7 bs, 11 mv, 18 et.

Cina Taipei: 1 a, 3 bs, 4 mv, 16 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



FASE A GIRONI | POOL C: Italia, Argentina, Porto Rico, Cuba

24 AGOSTO



Italia-Cuba 3-1 (25-23, 24-26, 25-15, 25-12)

25 AGOSTO



Italia-Porto Rico 3-0 (25-13, 25-17, 25-11)

26 AGOSTO



Italia-Argentina 3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-19)

27 AGOSTO



OTTAVI DI FINALE



Italia-Messico 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)

29 AGOSTO



QUARTI DI FINALE



Italia-Iran 3-2 (20-25, 25-18, 21-25, 27-25, 15-9)

30 AGOSTO



SEMIFINALE



Italia-Cina Taipei 3-0 (25-18, 26-24, 25-18)

31 AGOSTO



FINALE 1/2°



Ore 19: Italia-(Vincente tra Argentina e Spagna)