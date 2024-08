Europeo Under 20 M: l' Italia si arrende alla Repubblica Ceca

ARTA (GRECIA)-Seconda sconfitta per la nazionale Under 20 maschile di Michele Zanin ai Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento ad Arta, Grecia (sede della Pool II). Gli azzurri sono stati infatti sconfitti 1-3 (25-22, 19-25, 22-25, 16-25) dalla Repubblica Ceca nel quinto turno della fase a gironi, ottenendo dunque la seconda sconfitta dopo quella subita all’esordio nella rassegna continentale contro Israele. Giornata non particolarmente fortunata per gli uomini di Zanin; una volta vinto il primo set, gli azzurri non sono riusciti a mantenere lo stesso ritmo nei successivi parziali, subendo la rimonta degli avversari, bravi poi a fare loro i restanti set. Una sconfitta delicata per l'Italia in ottica qualificazione alla fase finale; gli azzurri saranno obbligati dunque a fare bene nei restanti due match e sperare in qualche passo falso delle formazioni al momento sopra in classifica. Le ultime due uscite della prima fase sono in programma lunedì 2 settembre contro la Scozia (ore 13.30) e martedì 3 contro i padroni di casa della Grecia (ore 19).