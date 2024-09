Europei U 20 M: l'Italia supera la Scozia

ARTA (GRECIA)-Si è da poco concluso il sesto turno della fase a gironi per la nazionale Under 20 maschile impegnata ad Arta (Grecia) nella prima fase dei Campionati Europei di categoria; dopo nemmeno un’ora di gioco gli azzurri di Michele Zanin si sono nettamente imposti 3-0 (25-11, 25-9, 25-16) sulla Scozia nella penultima uscita della Pool II. Dopo la sconfitta ottenuta nell’ultima gara contro la Repubblica Ceca quest’oggi gli azzurri non potevano non centrare il successo. La differenza in campo fra le due formazioni è stata del tutto evidente; la compagine azzurra ha dominato il gioco dal primo all’ultimo punto e senza troppe difficoltà è riuscita a chiudere i parziali con grandi margini di vantaggio. Top scorer del match Diego Frascio e Marco Fedrici, autori entrambi di 13 punti messi a segno, in doppia cifra in casa azzurra anche Daniele Carpita (12) e Marco Valbusa (10). Gli azzurri ora dovranno ora aspettare i risultati dei match di Repubblica Ceca e Bulgaria (una partita in meno disputata) senza contare Israele che ormai guida la classifica a punteggio pieno (cinque partite, cinque vittorie). Magliano e compagni torneranno in campo domani alle ore 19 per affrontate i padroni di casa della Grecia nell’ultimo match della fase a gironi.