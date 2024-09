Europei U 20 M: l'Italia chiude con una vittoria sulla Grecia

Anche se gli azzurri erano già certi dell’esclusione dalla Final Four, Magliano e compagni questa sera sono scesi in campo determinati e vogliosi di chiudere la spedizione azzurra in Grecia con una vittoria; primo e terzo set dominati dall’Italia, brava nel secondo parziale a rimontare nel finale e a spuntarla ai vantaggi sul 30-28. Top scorer del match lo schiacciatore Alessandro Bristot autore di 19 punti (64% in attacco), in doppia cifra anche Tommaso Barotto (11) e il capitano Lorenzo Magliano (10). Il gruppo azzurro farà ritorno in Italia nella mattina di domani; squadra e staff arriveranno all’Aeroporto di Milano Malpensa intorno alle ore 9 con un volo proveniente da Atene.

Primo set in discesa per l’Italia che ha trovato un ottimo vantaggio iniziale passando dal 4-2 al 9-4; la Grecia ha fatto fatica a limitare gli attacchi azzurri e il distacco è aumentato (19-12); sul finale un servizio out dei greci ha fissato il punteggio sul 25-15 Italia. Secondo set estremamente equilibrato; la battaglia sotto rete fra le due formazioni è andata avanti punto a punto per tutto il parziale (4-4; 9-9, 12-12, 17-17) fino sul 19-19, momento in cui la Grecia ha trovato prima il break (20-23) per poi essere ripresa dall’Italia sul finale (24-24). Bravi gli azzurri a spuntarla ai vantaggi; un servizio out greco e un ace di Bristot hanno fissato il risultato sul 30-28. Italia-Grecia 2-0. Dominio Italia nella terza frazione di gioco; Magliano e compagni sono subito scappata via (5-0) lasciando ben poche possibilità di risalita ai rivali (8-2, 15-8, 18-8) e forti del vantaggio acquisito sono riusciti a chiudere il match senza nessuna difficoltà; un attacco di Diego Frascio ha chiuso il match sul 25-13. Italia-Grecia 3-0.

Il tabellino-



ITALIA-GRECIA 3-0 (25-15, 30-28, 25-13)

ITALIA: Mati 3, Selleri 1, Bristot 19, Taiwo 6, Barotto 11, Magliano 10, Loreti (L). Mariani 3, Frascio 2, Carpita, Bonisoli. N.e. Miraglia, Valbusa, Fedrici. All. Zanin.

GRECIA: Stavropoulos, Mouchlias 5, Bonias, Tzaras 8, Nanopoulos 12, Stathelos 5, Pilitsis (L). Sousouridis 1, Dorovatas, Rousos 1, Intrisllari 1, Keskinis, Chalilis 3, Konstostathis.

Durata Set: 20’, 35’, 23’. Tot: 78'

ARBITRI: Akbulut (TUR), Minins (LAT).

Italia: 5 a, 14 bs, 8 mv, 20 et.

Grecia: 1 a, 11 bs, 7 mv, 25 et.

LE POOL-



POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria



POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia

CALENDARIO E RISULTATI DELL'ITALIA-



26 AGOSTO

Israele-Italia3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

27 AGOSTO



Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)

28 AGOSTO

Slovenia-Italia0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

30 AGOSTO



Italia-Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)

31 AGOSTO

Repubblica Ceca-Italia3-1 (22-25, 25-19, 25-22, 25-16)

2 SETTEMBRE

Scozia-Italia0-3 (11-25, 9-25, 16-25)

3 SETTEMBRE

Italia-Grecia 3-0 (25-15, 30-28, 25-13)

6 SETTEMBRE



SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: 1st Pool I-2nd Pool II

Ore 18: 1st Pool II-2nd Pool I

7 SETTEMBRE

FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani