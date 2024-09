Starting Six: passerella romana per le azzurre campionesse Olimpiche

ROMA- La puntata al femminile di Starting Six ci regala le emozioni della giornata vissuta oggi dalle azzurre a Roma per le celebrazioni dell’oro di Parigi. Il gruppo azzurro guidato da Julio Velasco, dopo esser stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. è poi arrivato a Palazzo Lateranense per celebrare, insieme al mondo del volley italiano, la prima storica medaglia d’oro olimpica. Presenti in sala, tra gli altri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati; con loro, naturalmente, il Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e i presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali federali. Un video emozionale ha riportato tutti i presenti all’impresa di Parigi. Le parole delle protagoniste, che per l’ennesima volta hanno ripercorso il loro successo. Sylla, Danesi, Orro, Lubian hanno fatto da portavoce di tutte le compagne.