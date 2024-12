Nazionale U.16 Fmminile: primo raduno in vista del Wevza

MILANO-Su segnalazione del DT delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, sono state convocate 18 atlete per un raduno della Nazionale Under 16 femminile. Le azzurrine da oggi 18 dicembre a lunedì 23 dicembre lavoreranno presso il Centro Pavesi Fipav di Milano, per preparare al meglio il Torneo Wevza, in programma a Messina da venerdì 3 a domenica 5 gennaio 2025.