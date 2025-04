La nazionale femminile esordisce con due amichevoli con la Germania

ROMA-Si avvicina sempre di più l’inizio della stagione delle nazionali azzurre, a Milano il 6 maggio la presentazione ufficiale, che sarà aperta da un doppio appuntamento storico.

La nazionale azzurra femminile, infatti, farà la sua prima apparizione davanti al pubblico italiano dopo la fantastica vittoria della medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024.

L’esordio stagionale vedrà le ragazze del ct Julio Velasco impegnate nei BPER Test Match contro un avversario di assoluto livello come la Germania.

La doppia sfida si disputerà in due città fortemente legate al volley femminile, protagoniste sia a livello nazionale, che internazionale.

Le campionesse olimpiche scenderanno in campo l’8 maggio (ore 20) al Pala Igor di Novara, mentre il 9 maggio (ore 17) l’incontro si terrà all’Allianz Cloud di Milano.