Qualificazioni Europee:  per l' U.16 femminile buona la seconda contro la Finlandia

MONFORTE DE LEMOS (SPAGNA) - L'Italia Under 16 femminile di Marco Mencarelli vince e convince. Bella seconda partita del torneo di qualificazione alle finali degli europei in corso di svolgimento a Monforte de Lemos in Spagna ha superato oggi, nella seconda giornata della Pool E, la Finlandia con un largo 3-0 (25-11, 25-14, 25-17), bissando la vittoria dell'esordio contro l'Austria.

La nostra nazionale aveva già affrontato e battuto la formazione scandinava, nel gennaio scorso a Messina in occasione del primo round di qualificazione ai Campionati Europei di categoria.

Una vittoria quella di oggi piena e meritata per le azzurrine, che sono state quasi sempre avanti e non hanno dato possibilità alle pari età finlandesi di rimontare.

Top scorer del match è stata l’azzurrina Gaye, con 16 punti realizzati. In evidenza, tra le fila italiane, anche Borello con 11 punti messi a segno.

L’ultima gara del torneo di qualificazione, che mette in palio il pass per i Campionati Europei di categoria in programma dal 2 al 13 luglio a Tirana (Albania) e Pristina (Kosovo), si giocherà domani 27 aprile alle ore 19.30 contro le padrone di casa della Spagna.

Ottimo l’inizio di gara per l’Italia; primo parziale che ha visto Gaye e compagne ottenere subito un buon vantaggio passando dall’5-1 all’11-1. La forza delle azzurre non si è fermata e l’Italia si è poi portata sul +10 (19-9) fino al definitivo e perentorio 25-11.

La ripresa del gioco ha preso il via sotto i colpi della Finlandia. Le avversarie, infatti, nella fase iniziale del set hanno provato a mettere pressione alle azzurrine e si sono portate avanti sull’8-5. Con il passare delle azioni però l’Italia è tornata padrona del campo (16-12) e forti del vantaggio acquisito sono state molto brave a tenere a debita distanza la Finlandia (21-13), riuscendo sul finale di set a chiudere 25-14, portandosi sul 2-0.

Nel terzo set è stata l’Italia a cominciare meglio, portandosi avanti 8-5. La giovane formazione tricolore ha continuato a spingere sull’acceleratore (16-10) e poi ha chiuso, senza particolari problemi, il match 25-17, ottenendo così la seconda importante vittoria consecutiva.

Il tabellino-

ITALIA-FINLANDIA 3-0 (25-11, 25-14, 25-17)

Italia: Jakic 5, Martinengo 8, Fioretti 8, Gaye 16, Borello 11, Grimaldi 3, Bozza (L), Piazzini. N.e. Bianchini, Ceroni, Buonaventuri, Sactarel, Zannese, Crotta. All. Mencarelli.

Finlandia: Kakko, Havulinna 5, Lehtola, Tynjala, Laatikainen 6, Pakkala 1, Olkkonen (L), Maki-Knuuttila, Juselius, Luoma 2, Hietanen 1, Laine 4, Kimpimaki (L). N.e. Viitanen. All. Tervonen.

Durata set: 18’, 18’, 19’ Tot: 55'

RISULTATI E CALENDARIO-

POOL E: Italia, Austria, Finlandia, Spagna.

25 APRILE

Austria-Italia 0-3 (15-25, 22-25, 11-25)

Ore 19.30: Spagna-Finlandia 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-23)

26 APRILE

Italia-Finlandia 3-0 (25-11, 25-14, 25-17)

Ore 19.30: Austria-Spagna

27 APRILE

Ore 17: Finlandia-Austria

Ore 19.30: Italia-Spagna

