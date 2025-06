L'Italia torna in collegiale a Cavalese

CAVALESE (TRENTO)-Con le amichevoli disputate a Cavalese e Padova contro l'Iran si è conclusa la seconda settimana di preparazione in vista dell’imminente stagione internazionale. La comitativa azzurra si dividerà ora in due gruppi: il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato diciassette giocatori per un collegiale a Cavalese (TN) che si svolgerà dal 3 giugno e si concluderà venerdì 13 giugno al termine dell’allenamento mattutino.