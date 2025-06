VNL: l'Italia batte la Germania al tie break

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Secondo successo consecutivo per l’Italia nella Pool 2 di Volleyball Nations League. Ventiquattro ore dopo la vittoria sugli Stati Uniti, le ragazze del CT Julio Velasco hanno piegato la Germania al Maracanazinho di Rio de Janeiro 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13; 15-9). Risultato pesante figlio di una prestazione solida che ha visto le azzurre mettere in campo nuovi importanti segnali di crescita fisici e soprattutto a livello di intesa in campo fondamentali per reagire al gioco efficace e sfrontato del team tedesco al termine di cinque intensissimi set. In panchina si è accomodata con la maglia da libero Paola Egonu che al mattino, durante l’allenamento pregara, aveva accusato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ed alto tasso di umidità registrato presso il campo di allenamento a Rio de Janeiro. Egonu, monitorata dallo staff sanitario azzurro, si è prontamente ripresa ma tenuta a riposo in via del tutto precauzionale in vista dei prossimi impegni che attendono le azzurre in Brasile. Domani, infatti, l’Italia sempre alle 22:30 (italiane), in diretta tv su DAZN e in streaming su VBTV, affronterà la Corea del Sud, con l’obiettivo di centrare il terzo successo di fila nella Pool 2 di Rio de Janeiro. Per la sfida con le tedesche, Velasco parte con Orro ed Antropova in diagonale, Giovannini e Sylla schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, e De Gennaro libero. Dall’altra parte Bregoli sceglie Straube in regia con Kindermann opposta, Alsmeier e Grozer schiacciatrici, Weitzel e Cekulaev al centro, con Pogany libero. Dopo una fase di equilibrio e studio condita da qualche sbavatura in ricezione delle azzurre (10-10), ci pensa Sarah Fahr ad alzare il muro propiziando il primo break del match (+2) con conseguente timeout chiamato da coach Bregoli. Sospensione quanto mai propizia con la Germania che ricuce il gap con Alsmeier e Weitzel e complice un attacco out di Sylla, vola sul 13-15 con, stavolta, Velasco costretto al timeout. Nel momento di maggior difficoltà l’Italia trova in Antropova e del muro di tornare nel match (16-16) salvo poi tornare sotto complice le grandi giocate al centro di una scatenata Weitzel. La MVP dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di Modena disputato lo scorso maggio, non fa passare più nulla portando le tedesche sul 18-21. Velasco si gioca il doppio cambio concedendo spazio a Malual e Cambi per Orro ed Antropova, ma Alsmeier non concede scampo all’Italia chiudendo il primo set 22-25. L’Italia incassa il colpo e riparte forte nel secondo game: Antropova alza il volume in attacco mentre inizia a funzionare la fase muro difesa azzurra. Dall’altra parte Grozer e Weitzel faticano a trovare spiragli e così Bregoli chiama timeout con le azzurre avanti 6-3. Il turno al servizio di Antropova allunga il break azzurro orchestrato da una super Alessia Orro in regia e dalla ritrovata solidità in difesa di Giovannini, Sylla e della solita De Gennaro (11-3). Nonostante il secondo timeout e una girandola di cambi, Bregoli non riesce ad arginare la rabbiosa reazione di un’Italia che vola sul 14-3. Un gap troppo largo per la Germania costretta ad alzare bandiera bianca con un perentorio 25-10. L’inerzia cambia repentinamente in avvio di terzo set con le tedesche che scappano sul 2-4 e le azzurre che inseguono con Giovannini e Orro, con quest’ultima efficace anche a muro. La Germania da l’impressione di gestire il ritmo del match ma l’Italia con Sylla, Giovannini ed Antropova resta a contatto (14-14) per poi piazzare il sorpasso con Antropova. Un vantaggio che dura poco grazie al duo Weitzel-Kindermann che riporta le tedesche avanti di 2 inducendo Velasco nel tempo tecnico (16-18). L’inerzia non gira e con Alsmeier e Grozer sugli scudi, la Germania prende in mano definitivamente il set e, dopo aver respinto l’ultimo tentativo di rimonta di Fahr, si prende il terzo parziale 20-25. Nel quarto decisivo set Velasco lancia Degradi in campo per Giovannini e l’attacco azzurro guadagna in freschezza e imprevedibilità. Proprio Degradi, con Sylla ed Antropova, portano l’Italia sul 11-6 dando il là ad una decisa fuga (13-6). È lo scatto decisivo che porta, proprio come nel secondo set, l’Italia al tiebreak grazie soprattutto all’ottimo impatto offensivo di Alice Degradi, assoluta protagonista del 25-13 con cui le azzurre allungano il match al quinto set. Il tiebreak si apre nel segno di Degradi, Antropova e Orro (attenta sottorete) che lanciano l’Italia sul 5-1. La Germania fatica a trovare contromisure al servizio di Antropova mentre De Gennaro e Degradi salgono di livello anche in difesa. Grozer prova a tenere la scia dell’Italia ma Sylla e Fahr spingono le azzurre sull’8-4. Weitzel però rimette in scia le sue dando nuova solidità al centro (8-6). Velasco ferma il gioco ed ottiene da Antropova e Danesi due muri che rimettono le azzurre sul +4. È lo strappo giusto quello verso la vittoria sugellata dal colpo vincente di Degradi (15-9).

I protagonisti-

Julio Velasco (Allenatore Italia) – « Prima di iniziare la VNL avevo detto che dovevamo imparare a soffrire nuovamente perché l’anno scorso tutto era andato liscio e momenti difficili non ne avevamo mai affrontati. Oggi affrontavamo una Germania molto forte, con un’identità ben precisa con tante giocatrici alte e di talento. Abbiamo faticato a trovare il nostro ritmo ma poi con carattere e massima determinazione siamo riusciti a venir fuori con la vittoria. Degradi da subentrata ha fatto molto bene in attacco e ricezione, così come Fersino ha fatto bene quando è stata chiamata in campo per ricevere e difendere. Poi Kate Antropova è una giocatrice che tutti conosciamo e che sappiamo quello che può dare alla squadra sempre. Domani contro la Corea del Sud sarà una partita diversa ma non per questo scontata. Sicuramente si tratta di una squadra di un livello inferiore alla Germania ma sarà nostro compito scendere in campo per dare il massimo al di là dei pronostici della vigilia ».



Alice Degradi (Italia)– « La Germania si è dimostrata ancora una volta una squadra molto solida capace di metterci in grande difficoltà costringendoci al tiebreak. Non abbiamo mai perso la testa, siamo rimaste lì nel match, in qualche circostanza abbiamo sofferto il loro gioco. Sono contenta della mia prestazione ma soprattutto perché sto tornando e ritrovando delle sensazioni importanti. Questo, unito alla vittoria, è davvero molto bello. Domani affronteremo la Corea anche se solo da stasera inizieremo a pensare alle prossime avversarie perché è mia consuetudine affrontare un avversario alla volta senza guardare troppo in là ».



Ekaterina Antropova (Italia) – « Per essere la nostra seconda partita sono molto felice della nostra prestazione affrontavamo una squadra che si è dimostrata molto ben organizzata e difficile da superare. Si tratta per noi di una vittoria molto importante che ci da un buono slancio in questo inizio di Volleyball Nations League. L’unione in campo e il fatto di non rimuginare sugli errori fatti ci ha permesso di restare nel match e di andare oltre anche la fatica. Vincere questo tipo di partita fa solo bene al morale facendoci lavorare in modo migliore. Stiamo bene, sto bene, abbiamo iniziato bene ma speriamo chiaramente di crescere ».

Il tabellino-

ITALIA-GERMANIA 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13)

ITALIA: Fahr 9, Orro 3, Sylla 9, Danesi 7, Antropova 29, Giovannini 5, De Gennaro (L), Cambi, Malual 1, Fersino, Degradi 16. N.E.: Omoruyi, Nwakalor, Egonu (L). All. Velasco.

GERMANIA: Weitzel 15, Kindermann 12, Grozer 6, Cekulaev 8, Straube 1, Alsmeier 14, Pogany (L) , Stauts 1, Glaab, Abacuks, Cesar (L). N.E.: Scholzel e Strubbe. All. Bregoli.

ARBITRI: Denis Fabian Mozzo Carbajal (URU) e Cagi Ozan Sarikaya (TUR).

Durata: 25’, 19’, 25’, 19’, 14’. Tot: 102’

Note: 3500 spettatori.

Italia: a 6, bs 11, m 15, et 25.

Germania: a 3, bs 13, m 9, et 29.



CALENDARIO E RISULTATI POOL 2 – RIO DE JANEIRO

Mercoledì 4 giugno:

Italia-USA 3-0 (25-13; 25-13; 30-28)

Rep. Ceca-Brasile 0-3 (21-25; 20-25; 17-25)

Giovedì 5 giugno:

Corea del Sud-Germania 0-3 (17-25; 15-25; 21-25)

Italia-Germania 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13; 15-9)

Venerdì 6 giugno:

ore 1 USA-Brasile

ore 22:30: Corea del Sud-Italia

Sabato 7 giugno:

ore 1: USA-Rep.Ceca

ore 18:30: Germania-Brasile

ore 22: Corea del Sud-Rep. Ceca.

Domenica 8 giugno:

ore 15 Brasile-Italia

ore 18:30 Rep. Ceca-Germania

ore 22 Corea del Sud-USA