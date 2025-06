VNL: l'Italia liquida la Corea del Sud in tre set

RIO DE JANEIRO (BRASILE)-L’Italia fa tre su tre. Prosegue il cammino vincente delle azzurre nella Pool 2 di VNL a Rio de Janeiro che, dopo i successi su Stati Uniti e Germania, hanno superato con un secco 3-0 (25-13; 25-13; 25-17) anche la Corea del Sud. Dopo la faticosa ma allo stesso tempo esaltante vittoria al tiebreak con la Germania, le ragazze del CT Julio Velasco hanno conquistato un successo importante per la classifica generale alla vigilia dell’ultima suggestiva sfida della week 1 con il Brasile.

Domani, l’Italia osserverà un giorno senza gare utile per ricaricare le batterie e lavorare in vista della sfida con le padrone di casa in programma domenica alle ore 15 (italiane) in diretta tv su DAZN e in streaming su VBTV.

Dopo la lunga sfida con la Germania di giovedì, Velasco opta per qualche cambio in avvio con la Corea del Sud. Orro è riconfermata in regia con Egonu (assente con la Germania) opposto, Omoruyi e Degradi schiacciatrici, Nwakalor e Fahr al centro, e Fersino libero. In panchina con la maglia da libero la top scorer della sfida con la Germania del giorno precedente Kate Antropova. Nessun problema fisico per l’opposta azzurra ma solo un turno di break in questa prima intensa fase di lavoro in nazionale. La Corea del Sud del CT Lopez, invece parte con Dain e Seonwoo in diagonale, Dahyeon e Hoyoung centrali, Sohwi e Seoyoung martelli-ricettori, e Dahye libero. L’Italia mette subito in chiaro le proprie intenzioni in avvio di match: Degradi, Egonu e Fahr alzano il ritmo mentre dall’altra parte la sola Hoyoung al centro non riesce ad arginare il gioco delle azzurre che volano sull’11-6. Con Egonu perfetta al servizio, in attacco e a muro, e Fahr insuperabile al centro, l’Italia prende il largo per poi chiudere i conti nel primo set (25-13) grazie anche all’apporto di Omoruyi e della coppia Malual-Cambi entrata sul finire di set nel consueto doppio cambio. Stesso copione nel secondo set: Nwakalor inizia a farsi notare al centro mentre Degradi e Omoruyi aprono le danze seguite poi da Egonu (devastante il suo turno al servizio) e Orro. Poco possono Seoyoung e Sohwi con l’Italia che vola via 15-8. Il doppio cambio Malual-Cambi, come nel primo set, imprime ulteriore slancio al gioco azzurro che con anche Giovannini (per Degradi) risolve anche il secondo set in surplace 25-13. Giusto qualche scambio di studio dopo il break tra secondo e terzo parziale e l’Italia inizia da dove avevamo interrotto: Danesi subentrata a Fahr si fa subito sentire a muro mentre Egonu e Omoruyi fanno il bello e cattivo tempo in attacco. Le coreane non tengono il passo e così il +3 (8-5) diventa il trampolino di lancio per l’ultima fuga azzurra del match. Sono di Giovannini, Omoruyi e Malual i colpi decisivi che fiaccano ogni speranza di restare nel match delle asiatiche costrette ad alzare bandiera bianca con il risultato finale di 25-17