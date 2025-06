VNL: Italia che rimonta da 0-2 a 3-2, Germania battuta

La nazionale tricolore ha aggiunto un ulteriore tassello al processo di crescita fisica e soprattutto di intesa collettiva in campo, dimostrando di saper uscire da situazioni difficili.

La week 1 della VNL per la nazionale tricolore continuerà domani con l’affascinante sfida che vedrà opposti i Campioni del Mondo dell’Italia ai Campioni Olimpici della Francia. La sfida di domani contro la nazionale transalpina sarà il centocinquantatreesimo confronto ufficiale tra le due nazionali: nei 152 precedenti, sono state 79 le vittorie azzurre. L’ultimo incontro tra le due squadre risale invece alla semifinale dei Giochi di Parigi, dove i francesi si imposero per 3 a 0.

Quella di domani 13 giugno alle ore 20 locali (le 2 del mattino italiane), sarà una sfida molto diversa, con tantissimi nuovi giocatori in campo da entrambe le parti. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN e sulla piattaforma OTT VBTV.

Tornando alla sfida di questa sera contro la Germania, il commissario tecnico De Giorgi ha cambiato la diagonale rispetto alla gara e schiarato Boninfante in palleggio, Romanò opposto, Bottolo e Porro schiacciatori, Anzani e Sanguinetti al centro, con Laurenzano libero.

Dall’altra parte della rete, la formazione teutonica allenata dal tecnico polacco Michał Winiarski, è scesa in campo con Zimmermann palleggiatore, John opposto, Rohrs e Mohwinkel schiacciatori, , Maase e Torwie centrali, Graven libero.

Nel primo set l’Italia che spinge forte e con Bottolo in battuta va subito sul 4-0. Con il passare delle azioni, gli azzurri continuano a imporre il proprio ritmo e si portano sul +5 (12-7), costringendo il tecnico della Germania a chiamare time-out. Al rientro in campo, però, l’Italia accusa un passaggio a vuoto che consente ai tedeschi di riavvicinarsi; sul 15-13 è il CT De Giorgi a interrompere il gioco per dare indicazioni ai suoi.

A questo punto dentro Recine al posto di Bottolo e inizia una vera battaglia punto a punto (17-17). Il muro tedesco si dimostra molto efficace e in questa fase la Germania trova anche il vantaggio (18-19). Il tecnico azzurro inserisce Giannelli e Rychlicki al posto di Boninfante e Romanò. Il monster block di Recine regala il controsorpasso all’Italia (21-20), ma nel finale è la Germania a trovare l’allungo decisivo e un attacco di Böhme fissa il punteggio sul 25-21.

Secondo set iniziato con lo starting six iniziale e gli azzurri costretti in questa prima fase a dover inseguire (7-8). Con il passare delle azioni l'Italia ha conosciuto una fase di difficoltà ed è scivolata indietro (10-15). Il tecnico azzurro ha provato a dare una scossa alla squadra operando una serie di cambi; ma l'inerzia del set non è cambiata e la Germania al secondo set ball dopo un errore al servizio di Rychlicki ha chiuso sul 25-20. 0-2 tra Italia e Germania.

Comincia, invece, molto bene il terzo set con gli azzurri vogliosi di riscattarsi dopo i primi due set (6-3). Gli azzurri nella fase iniziale sono stati in controllo e con delle buone trame di gioco sono arrivati presto sul + 5 (10-5). La Germania, più fallosa rispetto al set precedente, è scivolata indietro; mentre l'Italia ha trovato nuove soluzioni in attacco e si è portata sul (16-10) con Sani ben imbeccato da Giannelli. Girandola di sostituzioni per la Germania, gli azzurri invece hanno continuato a produrre un buon gioco finendo per imporsi sul 25-19. In questo set Romanò in evidenza con 5 punti e l’83% in attacco.

Quarto set caratterizzato da una buona partenza dell'Italia e si è portata sul +3 (7-4); la Germania però non è stata a guardare e ha trovato presto il pareggio e il successivo sorpasso con un doppio ace di John (7-8). In questa fase la gara si è incanalata in un serrato punto a punto (9-9, 12-12). Nei minuti successi l'intensità della partita è cresciuta ulteriormente con le due squadre che non si sono affatto risparmiate regalando spettacolo al pubblico presente. La Germania ha trovato l'allungo e l’Italia si è ritrovata a dover recuperare un parziale di -3 (15-18). Nel finale Yuri Romanò, tra i migliori in casa azzurri, trova il mani fuori che riporta l'Italia ad una sola lunghezza dai tedeschi (19-20). La nazionale tricolore trova il pareggio (23-23) sul finale il muro di Porro regala all'Italia il set (25-23). 2-2 tra Italia e Germania.

Il tie-break ha visto una partenza sprint dell'Italia che è andata subito subito sul 3-0. Prima l'ace di Romanò e poi l'attacco vincente di Sani portano l'Italia sul 6-3. L'Italia ha continuato a spingere e dettare il ritmo e si è portata sul +5 (10-5); gli azzurri hanno alzato il muro e hanno compiuto la rimonta vincendo set e match 15-11. Italia-Germania 3-2.

Il tabellino-

GERMANIA - ITALIA 2-3 (25-21; 25-20; 19-25; 23-25; 11-15)

GERMANIA: Graven (L), Kunstmann n.e., John 20, Peter 1, Zimmermann 1, Röhrs 11, Burggräf, Maase 15, Eckardt (L) n.e., Böhme, Mohwinkel 12, Torwie 12, Meier n.e., Korreck. All. Winiarski.

ITALIA: Recine 1, Laurenzano (L), Giannelli 4, Sani 7, Rychlicki 1, Bottolo 1, Cortesia n.e., Romanò 25, Anzani 7, Sanguinetti 2, Gargiulo 8, Boninfante 1, Pace (L), Porro 17. All. De Giorgi.