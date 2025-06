La nazionale di De Giorgi ricevuta a Montreal dal Console italiano

MONTREAL (CANADA)- La Nazionale maschile, ieri sera, al termine dell’ultima partita della Pool 1 vinta contro l’Argentina per 3-1, è stata invitata dal Console Generale d’Italia a Montreal, Enrico Pavone, a partecipare a un ricevimento organizzato in occasione della Festa della Repubblica Italiana e della Giornata Nazionale dello Sport.

L’evento, che si è svolto presso l’Hotel Le Bonne Entente di Quebec City, ha visto la partecipazione anche del Console Onorario d’Italia a Quebec, Diego Mantovani, il quale ha accolto subito con un caloroso benvenuto la delegazione azzurra.

Subito dopo si è tenuto un momento istituzionale, durante il quale hanno preso la parola lo stesso Mantovani, seguito dalla Viceministra dello Sport del governo del Quebec Chantal Marchand, che si è soffermata principalmente sul ribadire l’importanza e il valore dello sport all’interno della società civile. A seguire, è intervenuto il Console Enrico Pavone, che ha rivolto un saluto agli azzurri presenti e alla comunità italo-canadese in sala.

Infine, è salito sul palco il CT della Nazionale tricolore Ferdinando De Giorgi, che ha ringraziato per l’invito ricevuto ed espresso l’orgoglio che ogni giorno si prova nel rappresentare i colori del proprio Paese in giro per il mondo, cercando di vincere ogni partita per portare in alto il nome dell’Italia.