Mondiali U.19 F.: l'Italia travolge il Cile all'esordio

TRSTENIK (SERBIA)- Buona la prima per la nazionale under 19 femminile impegnata questa sera all'esordio ufficiale ai Campionati del Mondo di categoria . Le ragazze di Roberta Maioli, infatti, sul parquet della Sports Hall di Trstenik (Serbia), superano in un’ora di gioco il Cile con il punteggio di 3-0 (25-9, 25-17, 25-11). Top scorer dell’incontro l’azzurrina Ludovica Tosini con 15 punti a referto seguita, sempre in doppia cifra, dalle compagne Caterina Peroni (12) e Alessandra Talarico (10). L’Italia tornerà nuovamente in campo domani, giovedì 3 luglio sempre alle ore 21.15, contro il Belgio per la seconda uscita della pool D.

Nella prima frazione l’Italia comanda il gioco dal primo all’ultimo punto. E’ il capitano Asia Spaziano ad aprire le danze per l’1-0 delle azzurrine che poi si portano subito sul 5-1 e costringono le avversarie a chiamare il primo time-out. Il Cile è in difficoltà e il secondo richiamo in panchina arriva sul punteggio di 15-7. Le ragazze di Maioli non abbassano la concentrazione e si portano a +15 sul 24-9, al primo set point disponibile è un attacco di Caruso a chiudere i giochi sul 25-9.

Il secondo parziale, a differenza del primo, si apre con una fase di equilibrio (3-3, 5-5). L’Italia però, superate queste prime battute, ingrana subito la marcia e prende un considerevole distacco sul Cile (9-5, 15-7, 20-12); le azzurrine conquistano poi il primo set point sul 24-17 e, grazie a un attacco in diagonale di Quero, vanno sul 2-0 con il punteggio di 25-17.

La nazionale sud americana non riesce a reagire neanche nella terza frazione, l’Italia è dominante (7-1, 10-2, 14-5). Il primo match point arriva sul 24-9, ma le azzurrine di Roberta Maioli devono attendere l’attacco di Caterina Peroni del 25-11 per poter festeggiare la vittoria all’esordio nella manifestazione.

Il tabellino-

ITALIA – CILE 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

ITALIA: Peroni 12, Quero 5, Spaziano 7, Tosini 15, Talarico 10, Caruso 3, Bonafede (L). Guerra, Manda 1, Gordon 1. N.e. Susio, Cornelli. All. Maioli

CILE: Veliz 1, Grimalt 7, Nieto 1, Ibaceta 4, Valenzuela 2, Bulnes 4, Allende (L). Lema 2, Tapia, Oyarzo, Aguilera, Schnetzer. All. Soto.

ARBITRI: Geukes Benedikt (GER), Gamarra Rivarola Cristina Maria (PAR)

Durata set: 18’, 22’, 21’ Tot: 61'

Italia: a 6, bs 7, mv 8, et 16

Cile: a 2, bs 7, mv 0, et 21

IL GIRONE DELL'ITALIA | POOL D

Italia, Giappone, Cina, Tunisia, Belgio, Cile.

I risultati nella pool dell’italia 02/07

Giappone – Belgio 3-0 (25-15, 25-16, 25-14)

Cina – Tunisia 3-0 (25-21, 25-18, 25-15)

Italia – Cile 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

La classifica della pool D dopo la prima giornata

Italia 1V 0S (3pt), Giappone 1V 0S (3pt), Cina 1V 0S (3pt), Tunisia 0V 1S (0pt), Belgio 0V 1S (0pt), Cile 0V 1S (0pt).

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia-Cile 02/07, ore 21.15 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

Italia-Belgio 03/07, ore 21.15

Italia-Tunisia 04/07, ore 21.15

Italia-Cina 06/07, ore 21.15

Italia-Giappone 07/07, ore 21.15