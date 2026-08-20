Wevza: Italia in finale, superata la Germania
FRANCOFORTE (GERMANIA)- Nel Torneo WEVZA riservato alla categoria Under 20 maschile l'Italia di Mario Di Pietro batte la Germania stacca il pass per la finale, nella quale oggi alle 19.00 affronterà la Francia (che nella sua semifinale ha superato la Spagna). In palio un posto nei prossimi Campionati di categoria che si svolgeranno dal 21 al 30 luglio 2026 in Croazia e Montenegro.
La sfida con i padroni di casa è stata una vera e propria battaglia conclusasi con un sofferto 3-1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-22). Gara intensa per tutti i giocatori messi in campo: 19 punti per Khotsevitch che ha attaccato sopra il 50% e, con lui, in doppia cifra, anche Jacopo Tosti e Pietro Carrera, entrambi con 12 punti a referto. La competizione continentale Under 20 maschile si svolgerà dal 21 al 30 luglio del prossimo anno, tra Croazia e Montenegro e solo la vincitrice del torneo WEVZA in corso a Francoforte guadagnerà direttamente una slot per il torneo.
Il primo set parte in equilibrio con errori da ambo le parti. Ace di Rohrs per il 5-7 a favore della Germania. L’Italia recupera con attacco di Costa e con un errore in pipe degli avversari che fa passare avanti gli azzurrini 8-7. I ragazzi di coach Di Pietro spezzano il set dal 10 pari e arrivano sull’16-11, anche complici gli errori tedeschi. La Germania recupera terreno a suon di ace e un buon gioco a muro: 20-19. Un murone di Costa e un errore dai nove metri di Skreba e il primo set si chiude 25-21 per gli azzurrini. Anche il secondo set parte punto a punto ma gira ancora davanti la squadra di Mario Di Pietro 8-7. A metà parziale, però, passa la Germania 14-16. L’Italia perde concentrazione e la Germania ne approfitta (14-19). Il set si chiude, anche in questo caso, con un errore dai nove metri, questa volta dell’Italia: 20-25. Il copione è sempre lo stesso anche nel terzo set: Italia avanti 8-7 ed equilibrio costante tra le due squadre. Gli azzurri si portano sul 16-15 e poi sul 17-15 con un supermuro di Tosti al centro che mette a terra anche due attacchi poderosi da posto tre per il 21-18. L’Italia ha l’agonismo dalla sua, gioca con grinta e generosità in difesa ma la Germania non molla l’osso: 23-21 e time out per gli azzurrini. Il set si chiude 25-22 con un errore tedesco al servizio. Gli azzurri sfruttano l’inerzia e girano 8-4 nel quarto set, il 9-4 è un muro punto di Valgiovio. Gli azzurrini non si fermano e si portano sul +6 (16-10). La squadra di Di Pietro si porta avanti ma la Germania non si arrende e recupera dal 20-12 al 24-22. L’ultimo punto lo fa capitan Pietro Carrera. L’Italia va in finale, per un posto a Euro U20 2027.
Il tabellino
ITALIA - GERMANIA 3-1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-22)
ITALIA: Bigozzi 8, Valgiovio 3, Khotsevitch 19, Tosti 12, Costa 9, Carrera 12, Basso (L), Tanga, Mapelli 2, Bussolari, ne Borgesi, Farcasiu (L), Luwa, Massari. All. Di Pietro
GERMANIA: Straube 1, Skreba 18, Fritsche 7, Schmiedeke 4, Rohrs 16, Stahle 7, Takano (L), Muller 2, Grafe, neFerchen, Schlenstedt, Kosyak (L), All. Rys
Durata: 26’, 24’, 29’, 30’ Tot: 109'
Italia: 4 a, 19 bs, 10 mv, 37 et
Germania: 6 a, 18 bs, 5 mv, 30 et
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