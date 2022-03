Sitting Volley: A Nola la 1a Challenge Cup

NOLA (NAPOLI)-La prima edizione della Champions Cup maschile di sitting volley 2022 si svolgerà in Italia. L’esordio della massima competizione per club si terrà a Nola (NA), dal 25 al 27 marzo, con l’organizzazione della società Nola Città Dei Gigli.

Al PalaMerliano, oltre alla squadra campione d’Italia, scenderanno in campo le squadre campioni di Germania, Ungheria, Bielorussia, Croazia, Turchia e Polonia.