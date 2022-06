Riga Cup: l'Italia chiude al quarto posto

I ragazzi guidati dal CT Alizera Moameri nell’ultimo match disputato questa mattina sono stati superati, al termine di una vera e propria battaglia, 3-2 (19-25, 25-10, 25-19, 21-25, 15-10) dalla Georgia. Dopo aver vinto il primo set, Nadai e compagni sono calati di livello nel secondo e terzo parziale e la Georgia si è galvanizzata, prendendo le redini dell’incontro. Nel quarto l’Italia ha provato la rimonta trovando l’allungo decisivo che ha chiuso il parziale in proprio favore (25-21). Nell’ultimo e decisivo set, invece, la formazione georgiana è riuscita a fase sua la partita. L’azzurro Alessandro Issi ha ricevuto il premio come Best player del torneo.

LA CLASSIFICA FINALE-

1. Lituania (1) 2. Georgia 3. Lettonia 4. Italia 5. Lituania (2) 6. Estonia

LE PAROLE DI DAVIDE NADAI-

« Siamo chiaramente un po' amareggiati per il risultato dell’ultimo match contro la Georgia. Nel complesso però siamo soddisfatti di come abbiamo giocato questo torneo, siamo cresciuti molto come squadra. Questi tornei sono per noi importanti per maturare esperienza internazionale anche in vista degli appuntamenti clou di questa stagione: la Nations League a settembre e Campionati Europei a ottobre »