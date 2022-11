Mondiali Sitting Femminile: l'Italia batte la Germania

Nel primo set è stata la nazionale tricolore a interrompere la fase iniziale di studio e ad aumentare il ritmo piazzando un break che è valso il +3 (11-8). Nella fase centrale del parziale la Germania ha provato a tenere testa alle azzurre ma Bosio e compagne hanno chiuso la pratica conquistando il primo set 25-18.

Nella seconda frazione la formazione tedesca è partita subito forte e l’Italia ha subito il contraccolpo ed è andata sotto (6-1). Con il passare delle azioni le azzurre non sono riuscite a ricucire lo svantaggio (18-12) e la Germania si è riportata in parità nel conto set (25-17).

Nel terzo parziale l’Italia è partita subito a razzo (6-1), grazie ad una serie positiva al servizio con le avversarie che hanno cominciato ad accusare il colpo. Le azzurre sono state brave a scavare il solco che ha permesso loro di arrivare al 25-12 conclusivo con il quale si sono portate meritatamente sul 2-1.

Emozionante il quarto set con le due squadre che hanno battagliato a lungo (6-6, 10-10) anche se ancora una volta le azzurre hanno dato la sensazione di poter gestire la situazione (15-13). La Germania, però, con il proseguire degli scambi è rimasta quasi sempre a contatto. Nel finale di set a spuntarla è stata l’Italia che ha chiuso set e partita (25-19).

La nazionale italiana, come detto, occupa il secondo posto provvisorio alle spalle del Brasile che domani sarà impegnato nell’ultima gara della pool C contro la Finlandia. Al termine di tutte le gare dei gironi verrà stilata la classifica finale, che decreterà dunque il tipo di percorso dell’Italia nel proseguo della rassegna iridata. Le vincitrici di ogni raggruppamento si qualificheranno direttamente ai quarti di finale (in programma il 9 novembre), mentre le restanti 10 squadre (dal 2° al 4° posto delle Pool B e C, dal 2° al 5° posto della Pool A) daranno vita agli ottavi di finale in programma martedì 8 novembre e che metteranno in palio i restanti posti per i quarti di finale.

I PROTAGONISTI-

Asia Sarzi Amade’ (Italia)- « Questa sera con la vittoria per 3-1 contro la Germania abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Il bilancio è positivo, abbiamo chiuso il girone con due vittorie. Ora inizia una nuova fase di questo mondiale e vedremo quello che ci aspetta ».

RISULTATI E CALENDARIO DEL GIRONE DELLE AZZURRE-

5/11: Brasile-Germania 3-0 (25-17, 25-17, 25-16)

5/11: Italia-Finlandia 3-0 (25-12, 25-12, 25-10)

5/11: Germania-Finlandia 1-3 (25-23, 17-25, 15-25, 17-25)

6/11: Brasile-Italia 3-1 (25-17, 23-25, 25-12, 25-21)

6/11: Italia-Germania 3-1 (25-18, 17-25, 25-12, 25-19)

7/11: Finlandia-Brasile (ore 11.45)