Mondiali Sitting Femminile: l'Italia in finale per il quinto posto

Subito grande intensità ed equilibrio in campo tra le due formazioni ad inizio del primo set (5-5). Roberta Pedrelli, grazie ad un ace è riuscita a far ottenere un piccolo ma importante vantaggio (8-5). Il Ruanda però è stato bravo a reagire e a riportarsi in parità sul 13-13. Il guizzo sotto rete di Eva Ceccatelli ha riportato la nazionale azzurra in vantaggio (15-13); vantaggio che l’Italia ha ottimamente amministrato fino alla fine del set, chiuso sul 25-17.

Dominio azzurro invece nella seconda frazione di gioco. Sono partite subito molto aggressive Bosio e compagne trovando un ottimo break (10-5). Con il passare del tempo, la maggior esperienza e la maggiore qualità delle vice campionesse d’Europa ha preso il sopravvento sulla compagine africana. Un infinito turno in battuta di Giulia Bellandi infatti, iniziato sul 15-8, ha proiettato le azzurre a due punti dal set. I due ace, sempre dell’azzurra Bellandi hanno infine fissato il risultato sul 25-8.

Il copione nella terza frazione di gioco non è cambiato. Le azzurre si sono portate subito sopra (12-4); le ragazze del CT Amauri Ribeiro però non hanno affatto mollato la presa sulle avversarie. L’Italia in scioltezza è riuscita a chiudere set e match sul 25-8 finale.

Domani venerdì 11 novembre alle ore 9.15, la nazionale tricolore tornerà in campo contro la Germania, per disputare la finale 5/6° posto di questa 8a edizione dei Campionati del Mondo femminili di sitting volley. Le tedesche hanno infatti superato l’Ucraina 3-1 (25-20, 18-25, 25-22, 31-29) nell’ultimo match in programma questa mattina.

LE PAROLE DI FLAVIA BARIGELLI-

« E’ stata una bella partita. Dopo la sconfitta di ieri contro il Canada nei quarti di finale, avevamo bisogno di fare un risultato importante, un 3-0 secco. Ci siamo riuscite. Siamo partite un po' a rilento, poi siamo riuscite a dare il meglio di noi e quindi ad ottenere questo importante risultato. Siamo pronte e cariche per affrontare il match di domani contro la Germania. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo ».

RISULTATI e CALENDARIO

10 novembre

Semifinali 5°-8° posto

ore 11.30 Italia-Ruanda 3-0 (2517, 25-8, 25-8)

ore 11.45 Ucraina-Germania 1-3 (20-25, 25-18, 22-25, 29-31)

Semifinali 1°-4° posto-

ore 15.30 Slovenia-Canada

ore 15.45 Brasile -USA

11 novembre

Ore 9, Finale 7-8° posto: Ruanda-Ucraina

Ore 9.15, Finale 5-6° posto: Italia-Germania

Ore 11.30 Finale 3-4° posto

Ore 16.30 Finale 1-2° posto