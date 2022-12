Sitting Volley: l'Italia chiude al sesto posto

MONT-SAINT-AIGNAN (FRANCIA)- Con la sconfitta per 3-1 (23-25, 25-8, 25-21, 25-15) contro la Lituania la Nazionale maschile di sitting volley ha chiuso al sesto posto l’European Championship Division B Men , torneo di qualificazione ai prossimi Campionati Europei che si concluderà oggi a Mont-Saint-Aignan (Francia) con la finale 1°-2° tra Slovenia e Ungheria. La vincente, infatti, staccherà direttamente il pass per la prossima rassegna continentale che si terrà ad ottobre 2023 in Italia. Gli azzurri, in qualità di Paese ospitante, sono già qualificati. Qualche rimpianto resta e in questa competizione alcuni momenti di alti e bassi hanno condizionato i risultati, ma c’è la consapevolezza che questo gruppo ha potenzialità e capacità.

Gli azzurri sono giunti a questa finale per il quinto e sesto posto dopo la bella vittoria conquistata questa mattina contro la Francia con il risultato di 3-1 (18-25, 26-24, 25-13, 25-17). La partita, cominciata in salita per l’Italia, con il primo set andato a favore dei rivali, ha subito un drastico cambiamento già dalla metà del secondo set; con gli azzurri che si sono ricompattati e con grande sicurezza dei propri mezzi hanno dominato la restante parte di gara.

Tornando alla finale 5°-6° posto di oggi pomeriggio, la prima frazione è stata molto emozionante, dove le due formazioni si sono date battaglia giocando a distanza quasi sempre ravvicinata (13-12). Il set è rimasto a lungo in equilibrio (17-17) e nel finale, dopo diversi capovolgimenti di fronte, è stata l’Italia con Sergio Ignoto a trovare la stoccata finale, portandosi in vantaggio (25-23).

Al rientro in campo nel secondo set, invece è stata la formazione Lituana a partire a razzo staccando l’Italia (8-2). Gli avversari con il passare delle azioni hanno avuto la capacità di mantenere il pallino del gioco costantemente dalla propria parte (14-4), prima di concludere (25-8).

L’inizio della terza frazione è stato molto equilibrato con le due squadre a contatto, ma con delle buone trame di gioco, Gamba e compagni hanno trovato un buon break (16-10). Con il passare delle azioni però, i lituani con grande orgoglio hanno tentato la rimonta portandosi nuovamente vicini (18-17). Nel finale di set però, complice anche qualche errore di troppo da parte degli azzurri, la formazione lituana compie il sorpasso (21-20). Gli avversari bravi a gestire il margine di vantaggio chiudono il set in proprio favore (25-21).

Nel quarto set la Lituania ha avuto un avvio sprint, con l’Italia che comunque ha provato a tenersi a distanza ravvicinata (9-7). Nella fase centrale del parziale l’attacco azzurro ha accusato qualche passaggio a vuoto mentre dall’altra parte della rete i lituani hanno preso ritmo e condotto fino al conclusivo (25-15).

I PROTAGONISTI-

Alizera Moameri (Allenatore Italia)- « Partita dopo partita stiamo cercando di migliorare il nostro gioco per arrivare preparati all’appuntamento clou del 2023: i Campionati Europei che si giocheranno ad ottobre in Italia. Archiviamo questo torneo e poi torneremo a lavorare con l’obiettivo di giocare meglio i prossimi impegni stagionali ».

Cristiano Crocetti (Italia)- « E’ stata una partita sofferta, abbiamo giocato male questa sera contro la Lituania. Non abbiamo espresso tutte le nostre potenzialità e sappiamo benissimo che possiamo fare meglio. Gare come queste ci serviranno comunque per capire i nostri errori e arrivare più preparati ai prossimi Campionati Europei che si giocheranno in Italia ».

I RISULTATI-

POOL A

15 DICEMBRE

Francia-Lituania 1-3 (20-25, 15-25, 25-20, 13-25)

Lettonia- Gran Bretagna 3-1 (21-25, 25-15, 25-10, 25-13)

Francia-Lettonia 0-3 (14-25, 12-25, 20-25)

Lituania- Gran Bretagna 3-1 (21-25, 25-15, 25-10, 25-13)

16 DICEMBRE

Gran Bretagna -Francia 3-1 (25-17, 21-25, 25-16, 25-20)

Lettonia-Lituania 3-1 (16-25, 25-15, 25-18, 25-20)

POOL B

15 DICEMBRE

Slovenia-Ungheria 1-3 (23-25, 24-26, 25-21, 21-25)

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-16, 25-16, 25-10)

Ungheria-Repubblica Ceca 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Slovenia-Italia 3-2 (25-21, 23-25, 25-19, 27-25, 15-13)

16 DICEMBRE

Italia-Ungheria 0-3 (16-25, 22-25, 21-25)

Repubblica Ceca-Slovenia 1-3 (25-22, 10-25, 18-25, 15-25)

QUARTI DI FINALE

16 DICEMBRE

Lettonia-Repubblica Ceca 3-0 (25-15, 25-9, 25-16)

Francia-Ungheria 0-3 (17-25, 16-25, 20-25)

Gran Bretagna -Italia 3-1 (19-25, 25-19, 25-22, 25-20)

Lituania-Slovenia 0-3 (20-25, 11-25, 23-25)

17 DICEMBRE

Semifinali 5/8° posto

Repubblica Ceca-Lituania 0-3 (20-25, 21-25, 17-25)

Francia-Italia 1-3 (25-18, 24-26, 13-25, 17-25)

Semifinali 1°-4° posto

Lettonia-Slovenia 2-3 (25-17, 25-18, 20-25, 22-25, 12-15)

Ungheria-Gran Bretagna 3-0 (25-21, 25-16, 25-13)

Finale 7/8° posto

Repubblica Ceca-Francia 1-3 (25-23, 11-25, 17-25, 20-25)

Finale 5/6° posto

Lituania-Italia 3-1 (23-25, 25-8, 25-21, 25-15)

Finale 3/4° posto

ore 17.30 Lettonia-Gran Bretagna

Finale 1/2° posto

ore 18 Slovenia-Ungheria

LA SQUADRA AZZURRA-

Cristiano Crocetti, Federico Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana); Emanuele Di Ielsi (ASD Termoli Pallavolo); Claudiu Daniel Farcas, Angelo Gelati (Giocoparma ASD); Massimo Paolo Gamba (Pol. Pall. Brembate di Sopra); Gregorio Guzzo (ASD Volley Palermo); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (ASD Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Fabio Marsiliani (ASD Fiano Romano Pallavolo); Davide Nadai (ASD Alta Resa).



LO STAFF AZZURRO-

Alireza Moameri (allenatore), Massimo Beretta (ass. allenatore), Mauro Guicciardi (medico), Antonella Iemma (fisioterapista), Guido Pasciari (capo delegazione) ed Elva De Sanctis (team manager).