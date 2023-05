Silver Nations League: l'Italia si arrende anche all'Inghilterra

Un percorso che ha lasciato un po' l’amaro in bocca, ma di cui bisogna fare esperienza in vista dei prossimi appuntamenti. Per l’Italia maschile di sitting volley si è trattato comunque di un buon test contro formazioni di livello, in attesa dell’appuntamento clou in programma a Caorle dal 9 al 15 ottobre con i Campionati Europei 2023.

Tornando al match di oggi l’avvio del primo set è stato molto equilibrato con la Nazionale tricolore che ha dato sensazione di poter gestire il gioco. Arrivati sull’11 pari alcuni errori degli italiani hanno permesso agli avversari di andare in vantaggio, poi gestito fino al definitivo 25-19.

All’insegna dell’equilibrio il secondo set, nel quale le due squadre sono rimaste appaiate per lunghi tratti. A rompere la parità ci ha pensato però la Gran Bretagna che è salita d’intensità. Nel finale l’Italia non è riuscita a contenere gli attacchi avversari ed è scivolata indietro, fino al conclusivo 19-25.

Decisamente diverso il terzo caratterizzato da uno sprint degli azzurri. La squadra di Moameri questa volta ha avuto la capacità di non smarrirsi nel corso del set, ma anzi ha commesso pochissimi errori e gestito il vantaggio fino al 25-19.

Nel quarto e ultimo c’è stato ancora un equilibrio all’inizio che ha portato le due Nazionali a non risparmiarsi sotto rete. Nella fase centrale del set, però, la Gran Bretagna grazie ad un break favorevole ha allungato. Gli azzurri hanno provato a tenere a controbattere, ma gli avversari non si sono spaventati e hanno proseguito spediti fino al conclusivo 25-13.

I RISULTATI DEGLI AZZURRI-



19/05: Polonia-Italia 3-0 (25-18, 25-8, 25-17)

20/05: Italia-Slovenia 1-3 (13-25, 16-25, 25-19, 19-25)

20/05: Lettonia-Italia 3-0 (31-29, 25-16, 25-27)

20/05: Ungheria-Italia 3-0 (25-21, 25-12, 26-24)

21/05: Italia-Gran Bretagna 1-3 (19-25, 19-25, 25-19, 13-25)

QUESTO L’ELENCO DEGLI AZZURRI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA SILVER NATIONS LEAGUE 2023-

Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Gabriel Busillo (Volley Academy Teodoro Cicatelli); Michele Emanuele Di Ielsi (ASD Termoli Pallavolo); Gregorio Guzzo (ASD Volley Palermo); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Salvatore Striano (ASD Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Fabio Marsiliani (ASD Fiano Romano Pallavolo); Davide Nadai (ASD Alta Resa); Federico Ripani, Luca Vallasciani (Scuola di Pallavolo Fermana); Alessandro Sodini (Dream Volley Pisa).

LO STAFF AZZURRO-

Guido Pasciari (Capo Delegazione); Alizera Moameri (Allenatore); Massimo Beretta (ass. Allenatore); Antonella Iemma (Fisioterapista); Mario Guicciardi (Medico); Matteo De Robertis (Team Manager).