Starting Six: oggi parliamo di Sittng Volley

Sono i due capitani azzurri Francesca Bosio e Federico Ripani a presentarci la stagione delle nazionali e a farci conoscere il fascino e i segreti dell’inclusiva disciplina che in Italia sta crescendo come livello e numero di praticanti.

In Match&Play l’attenzione si sposta sulle spiagge. L’estate del beach volley è pronta a decollare. A Bibione, per il quarto anno consecutivo, hanno preso il via le finali del campionato italiano per società. Prima dell’epilogo ventinove sono state le giornate disputate, caratterizzate da quasi 800 tornei. A presentarsi da società campione d’Italia in carica sarà la Beach Volley Training; il club di Beinasco (TO), è pronto dunque a difendere gli ultimi quattro titoli consecutivi. La BVT si presenta Bibione forte del primo posto ottenuto nella prima fase del campionato, in entrambi i tabelloni. Per il secondo anno consecutivo, tra l’altro, le società che si aggiudicheranno lo Scudetto 2024, staccheranno il pass per la Beach Volley European Cup Club, evento CEV che tra settembre e ottobre.