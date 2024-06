Sitting Volley: l'Italia femminile al World Super Six

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (FRANCIA) - Prenderà il via domani 11 giugno a Vandœuvre-lès-Nancy (Francia) il World Super Six, evento internazionale organizzato dal World Para Volley e che vedrà protagonista in campo la nazionale femminile di sitting volley.

All’evento parteciperanno le migliori sei formazioni del Mondo: oltre alle azzurre campionesse d’Europa in carica, saranno infatti presenti il Canada, prima squadra al mondo, il Brasile, vincitrice nell’ultima rassegna iridata (Sarajevo 2022), gli Stati Uniti, team due volte campione olimpico in carica (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021), la Cina, importante formazione che vanta un titolo paralimpico in più rispetto alla Seleção (Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012) e la Francia, in qualità di Paese ospitante

Il World Super Six sarà di fondamentale importanza per le squadre partecipanti; il torneo fungerà infatti da delicato banco di prova in vista del momento clou della stagione, i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Nella giornata di oggi la Nazionale di Amauri Ribeiro ha disputato un test match con la Francia all’interno dell’impianto di gara che da domani ospiterà l’intera manifestazione

QUESTE LE ATLETE CONVOCATE DAL COMMISSARIO TECNICO AMAURI RIBEIRO-

Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa San Giovanni); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia SSD); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena).

QUESTA LA COMPOSIZIONE DELLO STAFF AZZURRO-

Amauri Ribeiro (Allenatore), Massimo Beretta (Secondo Allenatore), Mattia Pastorelli (Fisioterapista), Andrea Radogna (Preparatore Atletico), Elva De Sanctis (Team Manager).

IL CALENDARIO DELLE GARE DELL’ITALIA-

11/6: Italia-Francia (ore 14.30)

12/6: Italia-USA (ore 16)

13/6: Canada-Italia (ore 16)

14/6: Italia-Cina (ore 14.30)

15/06: Italia-Brasile (ore 16)

16/06: Finale 5°-6° posto (ore 11); Finale 3°-4° posto (ore 13); Finale 1°-2° posto (ore 15)