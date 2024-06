Sitting Volley: l'Italia cede alla Cina

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (FRANCIA)-Prosegue il percorso della nazionale femminile di sitting volley nel World Super Six. A Vandœuvre-lès-Nancy (Francia), dopo l’esaltante vittoria ottenuta nella giornata di ieri contro il Canada (25-22, 26-24, 25-23), le campionesse d’Europa in carica quest’oggi si sono dovute arrendere 3-0 (28-26, 25-22, 25-21) alla Cina, plurimedagliata formazione vincitrice dei titoli paralimpici ad Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012. Nonostante i parziali per le azzurre un'altra buona prestazione contro una delle top squadre al mondo, team che tra l’altro, le azzurre affronteranno anche nel proprio girone ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.