Sitting Volley: Nola-Fermana la finale scudetto

La squadra di Lorenzo Giacobbi, scesa in campo con la formazione che fino ad ora aveva giocato la fase preliminare, hanno avuto in fase iniziale qualche problema a gestire la situazione contro i campani. Il primo set è stato caratterizzato da un certo equilibrio risolto ai vantaggi dalla Scuola Pallavolo Fermana che ha chiuso il parziale solo ai vantaggi. Nel secondo set il momento più difficile della gara per i marchigiani che si sono dovuti arrendere 16-25 ad un’ottima Volley Acadamy.

Nel terzo il momento migliore per la Fermana che ha spinto sull’acceleratore fino al 25-15. Nel quarto le due squadre hanno lottato punto a punto prima dell’allungo finale della Scuola di Pallavolo fermana che ha chiuso 26-24. Per la Scuola Pallavolo Fermana si tratta della prima finale scudetto della sua storia.

Nell’altra semifinale giocata in contemporanea Nola Città dei Gigli si è imposta 3-0 (25-21, 25-14, 25-17) su una coriacea Giocoparma.

I campioni d’Italia in carica si sono resi protagonisti di una gara convincente, mettendo in mostra una buona organizzazione di gioco. Dopo aver sofferto nel primo set, parziale nel quale la Giocoparma ha messo in mostra un ottimo gioco, Nola Città dei Gigli è subito scappata avanti nel secondo chiuso 25-14. Nel terzo i ragazzi di Guido Pasciari hanno quasi sempre tenuto in mano il pallino del gioco, respingendo ogni tentativo della squadra avversaria 25-17.

Presente al Palasport “Lorenzo Ponti”, tra gli altri, anche il commissario tecnico della Nazionale maschile Alireza Moameri.

Risultati e calendario torneo maschile-

Sabato 22 giugno

Semifinali 1°-4° posto

Scuola di Pallavolo Fermana ASD – ASD Volley Academy TC 3-1 (26-24, 16-25, 25-15, 26-24)

Nola Città dei Gigli ASD – Giocoparma ASD 3-0 (25-21, 25-14, 25-17)

Domenica 23 giugno

Ore 8.30 - Finale 3°-4° posto, Giocoparma ASD - ASD Volley Academy TC

Ore 10.30 - Finale 1°-2° posto, Nola Città dei Gigli ASD - Scuola di Pallavolo Fermana ASD

I roster delle squadre partecipanti-

Scuola di Pallavolo Fermana-

Riccardo Scendoni, Enrico Rossi, Federico Ripani, Sergio Venanzoni, Alessandro Issi, Luca Vallasciani, Riccardo Rossi, Cristiano Crocetti, Alessandro Postacchini, Michele Del Rosso, Nicola Bianchi, Maurizio Ciotola. All. Lorenzo Giacobbi.

ASD Volley Academy-

Gabriel Busillo, Alessandro Campione, Francesco Cerulo, Manuel Cicatelli, Teodoro Cicatelli, Alessandro d’Amico, Roberto Maglio, Damiano Salicone, Michele Salicone, Cristian Venosa. All. Teodoro Cicatelli.

Nola Città dei Gigli-

Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Giuseppe Mautone, Robert Kertesz, Pasquale Vecchione, Giancarlo Quinto, Paolo Mangiacapra, Pasquale Spacagno. All. Guido Pasciari.

Giocoparma ASD

Giovanni Marani, Stefano Belfiore, Mattia Canali, Matteo Buffagni, Claudiu Daniel Farcas, Giuseppe La Montagna, Gabriele Camisa, Giovanni Maria Monteverdi Mady Kante, Massimo Zileri, Angelo Gelati, Davide Bassoli, Giuseppe Siddiolo. All. Vincenzo Gagliardi.