Con Per aspera ad astra, la Fipav Lazio rilancia il sitting volley

Per Aspera ad Astra si propone di rilanciare la pratica del sitting volley su tutto il territorio, partendo proprio dalle scuole romane. Attraverso un ciclo di seminari interattivi e percorsi di formazione ad hoc, il Comitato vuole diffondere i valori di una disciplina inclusiva che fa del confronto con l’altro il proprio tratto distintivo perché, come recita il famoso slogan, seduti a terra siamo tutti uguali.

Non solo, alla fine del percorso verranno assegnate 4 borse di studio che permetteranno agli allievi selezionati di proseguire la propria esperienza con il sitting, strizzando un occhio a Los Angeles 2028. Infatti, oltre a stimolare interesse verso la disciplina, Per aspera ad astra, alla fine dei seminari, prevede l’organizzazione di un torneo scolastico con annessa individuazione di possibili atleti paralimpici. A rifinire l’iniziativa, ci saranno degli appuntamenti formativi, i quali riguarderanno sia i docenti che gli addetti ai lavori del mondo della pallavolo. L’indizione di un torneo agonistico sancirà la fine del progetto.

Insomma, il sitting volley è pronto ad irrompere prepotentemente all’interno del panorama scolastico romano e lo farà guidato da una testimonial d’eccezione: Flavia Barigelli. Campionessa europea in carica e reduce da Parigi 2024 – alla sua seconda partecipazione paralimpica – Flavia mostrerà un altro volto della disabilità con lo scopo di raggiungere uno dei traguardi più importanti del progetto, ovvero la possibilità di facilitare il processo di integrazione di tutti gli alunni attraverso lo sport di squadra.

Le parole di Flavia Barigelli-

« Sono contenta di essere l’Ambassador di Per aspera ad astra perché voglio far conoscere ai più giovani, magari futuri giocatori, questa disciplina” ha spiegato l’opposto azzurro. “È bello poter giocare uno sport di squadra per l‘opportunità che offre di creare legami solidi e amicizie vere. Il sitting unisce atleti normodotati e non ed è così che si abbatte qualsiasi tipo di muro ».

Le parole della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli-

« Il sitting volley non è una semplice disciplina ma è il mezzo per uscire da un isolamento a cui troppo spesso la diversità costringe. Mi rincuora che le scuole contattate siano state estremamente disponibili; questo non fa che accrescere la nostra voglia di offrire a tutti, ragazzi e ragazze, la possibilità di svolgere un’attività sportiva. Grazie a Per aspera ad astra, vogliamo tornare ai vertici del movimento nazionale di questo sport meraviglioso ».

Le parole del presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi-

« Il sitting volley non è una semplice disciplina ma è il mezzo per uscire da un isolamento a cui troppo spesso la diversità costringe. Mi rincuora che le scuole contattate siano state estremamente disponibili; questo non fa che accrescere la nostra voglia di offrire a tutti, ragazzi e ragazze, la possibilità di svolgere un’attività sportiva. Grazie a Per aspera ad astra, vogliamo tornare ai vertici del movimento nazionale di questo sport meraviglioso ».

IL CALENDARIO DEI SEMINARI-

lunedì 14 ottobre ore 11/13 – IC Francesca Morvillo – Via Siculiana 79

venerdì 25 ottobre ore 11/13 – IC Goffredo Petrassi – via della Maratona 23

lunedì 28 ottobre ore 10/12 – SMS Severino Fabiani – vicolo del casal lumbroso 129

giovedì 7 novembre ore 9/11 – IC Enzo Biagi – Via Orrea 23 - CESANO