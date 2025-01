Starting Six: Novara-Milano grande sfida

ROMA- La puntata al femminile di Starting Six ci riporta all’intensa settimana che, in barba alle festività, ci ha regalato in A1 un boxing day di grande spettacolo in palazzetti gremiti in ogni ordine di posti e ai quarti di Coppa Italia.

Match&Play racconta della seconda giornata di ritorno in cui le grandi hanno tenuto il passo vincendo i rispettivi incontri. Conegliano ha potuto festeggiare la conquista del Mondiale per Club davanti al suo pubblico battendo facilmente Talmassons; Scandicci ha vinto in quattro set il derby contro Firenze, Novara ha fatto altrettanto a Pinerolo, Milano ha espugnato il Palazzetto dello Sport di Roma travolgendo le wolves di Cuccarini. In coda nessuna fa punti. Già detto delle sconfitte di Perugia e Roma, da registrare quelle di Talmassons, Perugia a Vallefoglia, e di Cuneo in casa di Chieri. Bergamo ha bloccato la serie positiva di Busto Arsizio vincendo una sentita sfida regionale.

Il prossimo turno inizierà domani con Perugia-Scandicci mentre domenica andranno in scena tutte le altre partite fra le quali spiccano le sfide tra Novara e Milano, il derby Cuneo-Pinerolo e il confronto fra Busto e Vallefoglia. La capolista Conegliano ospita Roma, Talmassons cerca punti salvezza in casa contro Bergamo. Firenze attende la visita di Chieri.

In Overthestat la consueta analisi delle classifiche di rendimento del Boxing Day. Fra le migliori realizzatrici di giornata spicca la prestazione della solita Antropova (Scandicci) con 24 punti, poi Smarzek (Pinerolo) e Cese Montaldo (Bergamo) con 23. Al servizio è ancora Antropova a primeggiare con 3 ace emulata da Mlejnkova (Bergamo). A muro miglior performance per Candi (Vallefoglia) con 8 block vincenti, poi Aleksic (Novara), Van Avermaet (Busto) e Gray (Chieri) con 5. Nelle classifiche generali al comando fra le attaccanti più prolifiche è in testa Antropova 371 punti, seguita da Nemeth (Perugia) con 315 e Malual (Firenze) con 288. Fra le acers in vetta sempre Antropova con 35, alle sue spalle Manfredini (Bergamo) con 26 e Giovannini (Vallefoglia) con 25. Fra le blockers comanda Candi con 58 che sorpassa Danesi, ferma a 54, terza piazza per Carol (Scandicci) con 46.

Superwoman, la particolare classifica riservata ai migliori liberi del campionato, ha premiato in questo turno la prestazione di Sara Panetoni (Cuneo), che si aggiudica i cinque punti destinati alla più positiva della settimana. Nella classifica generale De Bortoli (Vallefoglia) in testa con 29, seguita da una coppia, Fukudome (Milano) e De Gennaro (Conegliano), con 18.

Uno sguardo anche ai quarti di Coppa Italia che non hanno regalato alcuna sorpresa, con le quattro grandi che hanno tutte superato il turno. Novara ha eliminato Busto, Scandicci ha estromesso dalla competizione Bergamo, Milano si è imposta su Chieri e Conegliano non ha avuto problemi contro Vallefoglia determinando i seguenti accoppiamenti di semifinale: Scandicci-Milano e Novara-Conegliano.

Chiusura con uno sguardo al sitting volley. La Fipav ha annunciato che Rimini, in concomitanza con l’assemblea elettiva della Fipav, ospiterà la quinta edizione della Coppa Italia Femminile presso la Casa del Volley, dal 21 e 22 febbraio 2025.