Al Centro Pavesi il raduno delle nazionali di sitting volley

MILANO- Le nazionali di Sitting Volley si ritroveranno da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio al Centro Pavesi di Milano per preparare la prossima stagione agonistica agli ordini dei due nuovi tecnici, Pasquale D'Aniello per la femminile e Marcello Marchesi per la maschile, nominati nel corso deldel Consiglio Federale svoltosi a Milano il 12 dicembre 2024.