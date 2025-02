Il Dream Pisa vince la Coppa Italia di Sitting

RIMINI- La Dream Volley Pisa si aggiudica la Coppa Italia femminile di sitting volley grazie al successo per 3-2 (22-25, 25-20, 25-16, 16-25, 15-11) sulla CEDACRI GiocoparmaVCCesena al termine di quasi due ore di gioco. Alla Casa del Volley di Rimini, davanti a una buona presenza di pubblico sugli spalti, è andato in scena il quarto confronto in finale in questa manifestazione tra Pisa e Parma. La 5ª edizione della Coppa Italia femminile si è svolta nell’ambito della 47esima Assemblea Nazionale FIPAV, attesissimo momento istituzionale dove verrà eletto il nuovo Consiglio federale per il quadriennio olimpico 2025-2028. Al termine della finale si è svolta la consueta cerimonia di premiazione che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del numero uno federale Giuseppe Manfredi.

Quello andato in scena oggi a Rimini è stato un confronto, come da pronostico, avvincente tra due formazioni che nelle ultime stagioni hanno dominato nelle varie competizioni tricolore. Una gara intensa e divertente dove Pisa, tornata regina in questa manifestazione dopo l'ultima vittoria nel 2021, è stata brava a mettere in difficoltà e indurre a qualche errore di troppo Parma-Cesena.

In campo oggi a Rimini c’erano cinque giocatrici azzurre che la scorsa estate hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Parigi con la Nazionale tricolore. Ad assistere alla finale della Coppa Italia anche i Direttori Tecnici delle Nazionali femminili e maschili di Sitting Volley Pasquale D’Aniello e Marcello Marchesi.

Ieri, invece sono andate in scena le due semifinali; la prima vinta da Cesena-Parma per 3-0 (25-6, 25-11, 25-11) sulle romane della SportAcademy 360, mentre nella seconda c’è stata l’affermazione di Pisa per 3-0 (25-19, 25-19, 24-26) su I Santi Ortopedie Nola.

Nella finale Pisa come formazione iniziale è partita con Bellandi, Macca, Battaglia, Ceccatelli, Mastroianni, Cirelli e libero Macchiarulo. La Cedacri GiocoparmaVCesena è scesa in campo con Pedrelli, Bosio, Montuori, Ceccon, Amadè e Del Prete libero.

Primo set che rispetta le aspettative di questa grande finale. Dopo un primo studio iniziale tra le due squadre è la CEDACRI a premere per prima sull’acceleratore; un ace di Anna Ceccon porta le emiliano-romagnole sul 13-9 e sul punto successivo (14-9) Eva Ceccatelli deve richiamare le sue in panchina. Le toscane non riescono comunque a recuperare terreno sulle avversarie; ace di Bosio per il 19-13, muro di Amadè per il 20-13 e massimo vantaggio successivo sul 21-13 portano inevitabilmente la Dream Volley al secondo tempo tecnico di sospensione. Al rientro in campo però Pisa cambia atteggiamento portandosi a -2 sul 22-20 costringendo anche coach Marmiroli a spendere entrambi i time out. Finale di set dove la CEDACRI non si scompone e chiude sul 25-22. Diverso l’andamento nella seconda frazione dove Pisa parte molto bene con grinta e determinazione tenendo sempre a debita distanza di punteggio le avversarie, (7-3) prima, (10-4) poi fino ad arrivare a +11 sul 17-6 grazie ad un ace di Sara Cirelli. Nel finale di parziale la Dream Volley resta concentrata non permettendo alla CEDACRI di ricucire lo svantaggio e con un pallonetto chirurgico di Manca chiude a +5 sul 25-20 pareggiando il conto dei set.

Terza frazione che segue il copione della seconda con Pisa che prende subito le distanze dalla compagine emiliano - romagnola (6-3, 8-4, 9-5). Un muro di Ceccatelli vale alle toscane il punto del 13-8 e un ace di Bellandi quello del 19-14 con conseguente ricorso al time out da parte della CEDACRI. Tempo tecnico che però non cambia l’inerzia del parziale dove la Dream Volley non si scompone e chiude a +9 sul 25-16 ribaltando la situazione iniziale e portandosi in vantaggio 2-1.

La GiocoParmaVCCesena non ci sta e trova un importante quarto set comandato dall’inizio alla fine; (5-2, 9-5, 11-9) nella prima parte per poi portarsi sul 20-14 e chiudere con uno scarto di 9 punti sul 25-16. La Dream Volley è molto in difficoltà in questa frazione e non riesce ad esprimere il gioco mostrato nelle precedenti due. Conto dei set in parità e finale di Coppa Italia che si decide al tie-break.

Tie break molto combattuto che vede in una primissima parte le due squadre studiarsi e nessuna riuscire a prevalere sull’altra, la CEDACRI prova allora per prima ad allungare portandosi a +3 sul 9-6 ma viene raggiunta sul 9-9 e superata grazie ad un pallonetto di Manca per il 9-10. Coach Marmiroli richiama allora le sue in panchina ma Pisa è in un ottimo momento e concede solo altri due punti alle emiliano-romagnole chiudendo sul 11-15 e conquistando quindi la terza Coppa Italia della sua storia.

Non ci sarà molto tempo per diverse giocatrici di questa finale, però, per riposare. Infatti, dal 28 febbraio al 2 marzo, è in programma al Centro Pavesi di Milano il secondo collegiale stagionale della Nazionale femminile allenata da Pasquale D’Aniello.

COPPA ITALIA FEMMINILE | I RISULTATI

21 FEBBRAIO

SEMIFINALE 1: CEDACRI GiocoparmaVCCesena-SportAcademy 360 3-0 (25-6, 25-11, 25-11)

(1° arbitro Giuseppina Stellato, 2° arbitro Annarita Ferrara)

SEMIFINALE 2: Dream Volley Pisa-I Santi Ortopedie Nola 3-0 (25-19, 25-19, 24-26,)

(1° arbitro Annarita Ferrara, 2° arbitro Liliana Sofi)

22 FEBBRAIO

Finale 1/2° posto: CEDACRI GiocoparmaVCCesena-Dream Volley Pisa 2-3 (25-22, 20-25, 16-25, 25-16, 11-15)

(1° arbitro Giuseppina Stellato, 2° arbitro Annarita Ferrara)

I ROSTER DELLE SQUADRE FINALISTE-

DREAM VOLLEY PISA

Giulia Bellandi, Michela Masini, Carla Ninu, Daniela Gori, Federica Manca, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Anna Maria Kinsky Dal Borgo, Olga Mastroianni, Mariangela Pascucci, Sara Cirelli, Patrizia Iacoponi, Giulia Aringhieri. All. Eva Ceccatelli.

CEDACRI GIOCOPARMAVCCESENA

Diletta Del Prete, Eleonora Colla, Giulia Farnedi, Asia Sarzi Amadè, Anna Ceccon, Francesca Bosio, Roberta Pedrelli, Maria Agostino, Silvia Montuori, Ramona Broglia, Elena Izzo, Ivelisse Guillen, Cinza Marzolini, Sara Caroli. All. Fabio Marmiroli.