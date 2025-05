La nazionale di sitting dal 22 maggio a Formia

FORMIA (LATINA)- Sarà ancora una volta Formia il 'buen retiro' della nazionale maschile di sitting volley. Gli azzurri, che hanno concluso lunedì 11 maggio una prima fase di preparazione insieme alla femminile, torneranno al Centro di Preparazione Olimpica del comune pontino per un collegiale che prenderà il via giovedì 22 e terminerà domenica 25 maggio. Quattro giorni di lavoro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.