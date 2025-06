Golden Nations League: l'Italia chiude al secondo posto

Cinque partite, quattro vittorie e una sola sconfitta, questo il bottino ottenuto dalle campionesse d’Europa in carica in terra polacca. In questa tre giorni di gare le azzurre hanno infatti superato in ordine Polonia e Olanda, per poi inciampare al tie-break contro l’Ucraina e vincere infine contro Germania e Slovenia. Fatale per l’Italia è stata proprio la sconfitta ottenuta contro l’Ucraina (vincitrice del torneo) nel primo match della seconda giornata. Un match teso ed emozionante che ha visto la formazione ucraina spuntarla al tie-break dopo più di due ore di gioco, con protagonista indiscussa della sfida l’attaccante Antonina Zhuk, autrice di ben 28 punti (3 ace e 7 muri). Per l’Italia dunque un ottimo secondo posto finale e tante note positive che Bosio e compagne avranno modo di ottimizzare ancor di più in vista della seconda manifestazione ufficiale stagionale: il Torneo di Assen, iconica e consueta manifestazione in programma dal 4 al 6 luglio in Olanda.

Primo set equilibrato. A inizio parziale è stata la Slovenia a tentare la fuga passando dal 1-4 al 6-9; brave le azzurre a non disunirsi e a trovare pian piano la rimonta, ace di Cirelli per il 10-10. La partita è poi proseguita con le due formazioni sempre a contatto (11-11, 14-14) fino sul 16-16, momento del break italiano (18-16), vantaggio che le azzurre sono state brave ad incrementare sul finale, di Eva Ceccatelli il punto 25-19. Seconda frazione di gioco in salita per l’Italia. È stata infatti la Slovenia a passare subito al comando del gioco (4-8). Bosio e compagne hanno abbassato il ritmo e la Slovenia ne ha approfittato rimanendo in vantaggio per buona parte del parziale (8-12, 16-19) fino all’ace di Ceccatelli che è riuscita a fermare il risultato in parità a quota 20. Bagarre sotto rete nel finale; le due formazioni sono passate dal 22-22 al 24-24; l’Italia ha sprecato una palla set (25-24) ma al secondo tentativo sono state le slovene a chiudere il set sul 25-27. Inizio di terzo parziale favorevole alle azzurre; Bosio e compagne sono balzate subito al comando (10-5), vantaggio che l’Italia ha ben amministrato nonostante il buon ritmo della Slovenia che è tornata a -1 sul 14-13. Determinate le atlete di coach D’Aniello a non mettere a rischio il set(19-16); l’Italia ha continuato a spingere e sul finale uno spunto sotto rete di Aringhieri e un ace di Ceccatelli hanno chiuso il set sul 25-21 Italia. Quarta frazione di gioco dominata dalle azzurre; dopo un momentaneo 4-4 l’Italia ha infatti allungato (10-7) fissando il punteggio a +7 sul 16-9; supremazia chiara e netta dell’Italia che sul finale ha però subito una convincente rimonta della Slovenia che è riuscita ad annullare ben sei palle match; a chiudere la sfida è stato un attacco out sloveno che ha dunque permesso alle azzurre di trovare il 25-21. Secondo posto per l’Italia in questa Golden Nations League.

Le parole del CT Pasquale D’Aniello

« E’ stata una bellissima occasione di mettersi in discussione. Questo tipo di manifestazioni, anche per il tipo d’intensità, sono molto utili per verificare lo stato di salute della squadra. Abbiamo giocato due partite al giorno e devo dir la verità è stato un bel tour de force. Abbiamo provato a mettere insieme delle situazioni tattiche in vista soprattutto delle prossime manifestazioni. l’obiettivo più grande è chiaramente quello di provare a fare il meglio possibile ai prossimi Campionati Europei. Il bilancio al termine di questa Golden Nations League è assolutamente positivo. Siamo contenti e convinti di essere sulla giusta strada per primeggiare a livello europeo ».

Il Tabellino

ITALIA-SLOVENIA 3-1 (25-19, 25-27, 25-21, 25-21)

Italia: Bosio 14, Ceccatelli 14, Battaglia 5, Cirelli 11, Pedrelli 8, Bellandi 6, Biasi (L). Aringhieri 8, Barigelli 2, Desini. N.e. Ceccon, Moggio. All. D’Aniello.

Slovenia: Vrhovnik 5, Ocepek 3, Ferjan 3, Vrabic 24, Kocmur 3, Brik 18, Jeler (L). Jakin. N.e. Pèogacar. All. Bozic.

Durata: 19’, 28’, 22’, 24’.

Italia: 7 a, 7 bs, 17 mv, 32 et.

Slovenia: 4 a, 9 bs, 13 mv, 32 et.

I RISULTATI-

6 GIUGNO

Italia-Polonia 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

Slovenia-Olanda 3-0 (25-18, 25-20, 27-25)

Germania-Ucraina 0-3 (19-25, 19-25, 13-25)

Olanda-Italia 0-3 (22-25, 13-25, 14-25)

Ucraina-Slovenia 3-0 (28-26, 25-16, 25-20)

Polonia-Germania 0-3 (17-25, 19-25, 17-25)

7 GIUGNO

Italia-Ucraina 2-3 (25-21, 14-25, 25-15, 20-25, 12-15)

Slovenia-Germania 1-3 (26-24, 12-25, 23-25, 18-25)

Olanda-Polonia 3-0 (25-19, 25-9, 25-20)

Germania-Italia 1-3 (20-25, 15-25, 25-23, 12-25)

Polonia-Slovenia 0-3 (18-25, 16-25, 12-25)

Olanda-Ucraina 1-3 (21-25, 25-22, 14-25, 20-25)

8 GIUGNO

Ucraina-Polonia 3-0 (25-23, 25-19, 25-22)

Germania-Olanda 3-1 (25-14, 19-25, 25-18, 25-16)

Italia-Slovenia 3-1 (25-19, 25-27, 25-21, 25-21)

IL ROSTER | ITALIA-

Giulia Aringhieri, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio, Anna Ceccon, Roberta Pedrelli (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli).

LO STAFF-

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Massimo Beretta (Secondo Allenatore); Elena Sangiorgi (Medico); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Lorenzo Librio (Scoutman); Serena Pavani (Team Manager); Flavia Guidotti (Preparatrice atletica).