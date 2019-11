Superlega, Civitanova batte anche Modena, Fei bomber di sempre

ROMA- Nella 6a giornata il big match fra Cucine Lube Civitanova e Leo Shoes Modena lo vincono i cucinieri togliendosi la soddisfazione di vendicare la sconfitta nella semifinale di Supercoppa ed al contempo di involarsi a punteggio pieno in vetta alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice che oggi è l’Itas Trentino corsara, dopo aver perso il primo set, sul campo dell’Allianz Milano. La Sir Safety Perugia vince senza problemi la sfida del Pala Barton contro la Tonno Callipo Vibo Valentia. Il derby veneto fra Kioene Padova e Calzedonia Verona è della squadra di Stoytchev che domina la in trasferta la sfida contro Travica e soci. Altro successo esterno quello della Consar Ravenna capace di espugnare con il massimo punteggio il campo della Top Volley Latina. Vittoria in volata fra le mura amiche per la Gas Sales Piacenza che supera in casa rimontando due volte la Vero Volley Monza.

I RISULTATI-

Sir Safety Conad Perugia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-17, 25-17, 25-17);

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-0 (25-19, 25-20, 25-18);

Allianz Milano-Itas Trentino 1-3 (25-18, 24-26, 18-25, 21-25);

Kioene Padova-Calzedonia Verona 0-3 (19-25, 17-25, 21-25);

Top Volley Latina-Consar Ravenna 0-3 (20-25, 23-25, 17-25);

Gas Sales Piacenza-Vero Volley Monza 3-2 (17-25, 25-17, 15-25, 25-22, 15-12)

Riposa: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

LA CLASSIFICA-

Cucine Lube Civitanova 21, Itas Trentino 17, Leo Shoes Modena 15, Sir Safety Conad Perugia 13, Allianz Milano 9, Calzedonia Verona 9, Kioene Padova 6, Consar Ravenna 6, Vero Volley Monza 6, Gas Sales Piacenza 5, Top Volley Latina 3, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1.

Note: 1 Incontro in meno: Allianz Milano, Kioene Padova, Top Volley Latina, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia; 1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia;

IL PROSSIMO TURNO- 20/11/2019 Ore: 20.30



Itas Trentino-Kioene Padova;

Allianz Milano-Leo Shoes Modena Ore 18.50;

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Top Volley Latina;

Consar Ravenna-Cucine Lube Civitanova Si gioca il 21/11/2019 ore 20.30;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Calzedonia Verona Ore 19.30;

Gas Sales Piacenza-Sir Safety Conad Perugia

Riposa: Vero Volley Monza