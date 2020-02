Coppa Italia: le semifinaliste affilano le armi

ROMA-Dopo il grande successo delle edizioni 2017 e 2019, le Finali Del Monte® Coppa Italia tornano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno: la 42a edizione della Coppa Italia (la n. 23 per la Serie A2) va in scena il 22 e 23 febbraio nel celebre impianto sportivo bolognese che lo scorso anno ha visto trionfare la Sir Safety Conad Perugia.



Sabato, alle 16.00, la regina iridata Cucine Lube Civitanova, finalista delle ultime due edizioni, inizia la rincorsa alla sesta Coppa Italia. Trionfatori nella Pool A di Champions davanti a Trento e primi in Campionato a braccetto con Perugia, gli uomini di Ferdinando De Giorgi (due Coppe Italia da atleta e tre da tecnico), con Simon fresco di rinnovo come il recuperato Leal, inseguono la quarta vittoria in altrettanti incroci stagionali contro l’Itas Trentino dopo il successo in Regular Season e i due centrati in Champions. I gialloblù vantano in bacheca tre Coppe Italia, l’ultima vinta al Forum di Assago nel 2013. Negli scontri diretti i marchigiani sono avanti 39 a 32, ma nel trofeo tricolore l’ago della bilancia pende per i trentini con 4 vittorie a 3, anche se gli ultimi due incroci hanno visto prevalere Civitanova all’Unipol Arena, in Semifinale lo scorso anno e in Finale nel 2017. Quarta in SuperLega, l’Itas è a -10 dalla vetta dopo il ko in casa con Modena. Per arrivare alla F4 i marchigiani hanno piegato 3-1 Monza, gli uomini di Angelo Lorenzetti, coach vincitore di due Coppe di A1 e una di A2, hanno violato Milano 3-0. Juantorena è un’ex bandiera gialloblù, mentre Candellaro, Cebulj (una gara al match n.200) e Grebennikov hanno militato in biancorosso.



Sabato, alle 18.30, la Sir Safety Conad Perugia campione uscente nel trofeo, mattatrice della Pool D in Champions League e prima in Campionato in coabitazione con la Lube, apre la caccia alla terza Coppa Italia di fila, con il tecnico Vital Heynen esordiente nella F4 ma già vittorioso in Supercoppa. Leo Shoes Modena in veste di primo ostacolo con una storia gloriosa alle spalle nella competizione e 12 trofei vinti, l’ultimo al Forum di Assago nel 2015/16. L’allenatore dei gialli, Andrea Giani, vanta nel palmares cinque Coppe Italia di A1 da atleta e una di A2 da tecnico. I confronti totali indicano una lieve supremazia della Sir con 15 vittorie a 12. La sfida è il remake della Finale di Supercoppa 2019 vinta dagli umbri al tie break. I perugini si sono poi ripetuti in Regular Season. Il bilancio in Coppa è di una vittoria a testa in Semifinale. Modena vive un momento magico grazie alla conquista dei Quarti in Cev Cup e il terzo posto in Campionato a due punti dalla vetta dopo i tre big match vinti contro Civitanova, Milano e Trento. Per approdare a Casalecchio di Reno, il sestetto perugino ha sconfitto Padova 3-0. Stesso risultato per gli emiliani nel derby regionale con Ravenna. Gli ex Block Devils Kaliberda e Zaytsev sfidano il proprio passato.



Il primato dell’atleta più vincente resiste dal 1984/85 e rimarrà a lungo inviolato. Il record è detenuto con nove trofei da Luca Cantagalli, ora assistant coach a Modena. In corsa per migliorare i rispettivi palmares il Block Devils Massimo Colaci, che vanta quattro Coppe Italia, e il capitano della Lube Osmany Juantorena, anche lui a caccia della quinta. Fermi a tre trofei Luciano De Cecco, Filippo Lanza e Marko Podrascanin della Sir, ma anche l’opposto dell’Itas Trentino Luca Vettori.



La Finalissima Del Monte® Coppa Italia SuperLega è in programma domenica 23 febbraio (ore 18.00) dopo la resa dei conti della Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3 tra Olimpia Bergamo e Sarca Italia Chef Centrale Brescia (ore 14.30).

LE DUE SEMIFINALI-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 71 (39 successi Civitanova, 32 successi Trento)

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: 7 – Semifinale 2018-2019 (Trento - Civitanova 2-3), Finale 2016-2017 (Civitanova – Trento 3-1), Semifinale 2015-2016 (Civitanova – Trento 2-3), Finale 2012-2013 (Trento - Civitanova 3-1), Finale 2011-2012 (Civitanova – Trento 2-3), Quarti di Finale 2005-2006 (Civitanova - Trento 1-3), Quarti di Finale 2002-2003 (Civitanova - Trento 3-1)



Vittorie di Trento: 4

Vittorie di Civitanova: 3



EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013; Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018; Klemen Cebulj a Civitanova dal 2015 al 2017; Jenia Grebennikov a Lube nel dal 2015 al 2018.

A CACCIA DI RECORD:

In Coppa Italia: Jiri Kovar - 16 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Simone Anzani - 24 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Yoandy Leal - 38 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Robertlandy Simon - 9 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Regular Season: Bruno Mossa De Rezende - 4 muri vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In tutte le competizioni: Klemen Cebulj – 1 partita giocata alle 200 (Itas Trentino); Uros Kovacevic - 12 punti ai 2600 (Itas Trentino); Aaron Russell - 20 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino); Davide Candellaro - 3 punti ai 1900 (Itas Trentino); Simone Anzani - 4 battute vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).



La storia di Civitanova in Coppa Italia-

IN COPPA ITALIA: 25 partecipazioni (esclusa la 19/20). 20 alla Coppa Italia A1 (SuperLega) nelle stagioni 2018/2019 (sconfitta in Finale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2017/18 (sconfitta in Finale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2016-17 (vittoria in Finale con la Diatec Trentino), 2015-16 (sconfitta in Semifinale dalla Diatec Trentino), 2014-15 (sconfitta in Semifinale da Modena Volley), 2013-14 (sconfitta in Semifinale dalla Sir Safety Perugia), 2012-2013 (sconfitta in Finale dall’Itas Diatec Trentino), 2011-2012 (sconfitta in Finale dall’Itas Diatec Trentino), 2010-2011 (eliminata in Semifinale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2009-2010 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Trenkwalder Modena), 2008-2009 (vincente in Finale contro la Bre Banca Lannutti Cuneo), 2007-2008 (vincente in Finale contro la M. Roma Volley), 2005-2006 (eliminata ai Quarti di Finale dall’Itas Diatec Trentino), 2004-2005 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Edilbasso&Partners Padova), 2003-2004 (eliminata in Semifinale dalla Noicom Brebanca Cuneo), 2002-2003 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso), 2001-2002 (eliminata in Semifinale dalla Maxicono Parma), 2000-2001 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso), 1999-2000 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Casa Modena Unibon), 1998-1999 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Iveco Palermo – diff. Set/Punti).

5 partecipazioni alla Coppa Italia mista A1/A2 nelle stagioni 1997-1998 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Conad Ferrara), 1996-1997 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Alpitour Traco Cuneo), 1995-1996 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Las Daytona Modena), 1994-1995 (Serie A2 – eliminata ai Sedicesimi dalla Fochi Bologna), 1993-1994 (Serie A2 – eliminata ai Sedicesimi dalla Daytona Modena).

5 trofei vinti: 2016-17 contro Diatec Trentino, 2008–2009 contro Bre Banca Lannutti Cuneo, 2007–2008 contro M. Roma Volley, 2002–2003 contro Sisley Treviso, 2000–2001 contro Sisley Treviso.



La storia di Trento in Coppa Italia-



IN COPPA ITALIA: 18 partecipazioni (esclusa la 19/20) alla Coppa Italia A1 (SuperLega) nelle stagioni 2018/2019 (sconfitta in Semifinale dalla Cucine Lube Civitanova) 2017/18 (sconfitta in Semifinale dalla dalla Sir Safety Conad Perugia), 2016/17 (sconfitta in Finale dalla Cucine Lube Civitanova), 2015/16 (sconfitta in Finale dalla DHL Modena), 2014/15 (sconfitta in Finale da Modena Volley), 2013-14 (sconfitta in Semifinale dalla Copra Elior Piacenza), 2012-13 (vincente in Finale contro la Cucine Lube Banca Marche Macerata), 2011-2012 (vincente in Finale contro la Lube Banca Marche Macerata), 2010-2011 (sconfitta in Finale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2009-2010 (vincente in Finale contro la Bre Banca Lannutti Cuneo), 2008-2009 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2007-2008 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2005-2006 (eliminata in Semifinale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2004-2005 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2003-2004 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Noicom Brebanca Cuneo), 2002-2003 (eliminata nei Quarti di Finale dalla Lube Banca Marche Macerata), 2001-2002 (eliminata in Semifinale dalla Noicom Brebanca Cuneo), 2000-2001 (eliminata nei Quarti di Finale della fase preliminare dalla Noicom Brebanca Cuneo).

3 trofei vinti: 2012-13 contro la Cucine Lube Banca Marche Macerata, 2011-2012 contro la Lube Banca Marche Macerata, 2009-2010 contro la Bre Banca Lannutti Cuneo.



Ferdinando De Giorgi (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Sarà una Final Four che vedrà partecipare quattro delle migliori squadre al mondo, tutte di altissimo livello, e saranno quindi pochi i dettagli a fare la differenza. Il nostro obiettivo è scendere in campo dando il massimo in ogni momento perché siamo consapevoli che sarà un torneo molto intenso. La Semifinale con Trento sarà una sfida molto equilibrata, conosciamo bene i nostri avversari visto che ci siamo già incrociati due volte in Champions League e una volta in Campionato. Stavolta si scenderà in campo per la Del Monte Coppa Italia e dovremo conquistarci la vittoria pallone dopo pallone ».



Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « È un bellissimo appuntamento, a cui partecipano solo grandi squadre e, a maggior ragione, siamo contenti di esserci anche in questa edizione. Non possiamo dare per scontato di poter giocare alla pari la semifinale con Civitanova, perché nei precedenti scontri diretti la Cucine Lube ha dimostrato di essere più avanti di noi, però vogliamo lottare per ribaltare il pronostico. In occasioni come queste, i grandi giocatori si esaltano e sono sicuro che i miei vorranno essere protagonisti perché hanno tutto per poterlo essere. Arriviamo a questa Final Four dopo aver giocato nell’ultimo periodo solo partite contro squadre molto quotate; speriamo quindi di capitalizzare il ritmo di gioco più alto che in questo periodo abbiamo acquisito ».



SIR SAFETY CONAD PERUGIA - LEO SHOES MODENA-

PRECEDENTI: 27 (15 successi Modena, 12 successi Perugia)

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: 2 – Semifinale 2018-2019 (Perugia – Modena 3-0), Semifinale 2015-2016 (Modena - Perugia 3-1)



Vittorie di Perugia: 1

Vittorie di Modena: 1



EX: Denys Viktorovic Kaliberda a Perugia nel 2015-2016; Ivan Zaytsev a Perugia nel 2016-2018.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Coppa Italia: Wilfredo Leon Venero - 31 punti ai 100 (Sir Safety Conad Perugia); Matthew Anderson - 33 punti ai 100 (Leo Shoes Modena).

In carriera Regular Season: Marko Podrascanin - 20 punti ai 2500 (Sir Safety Conad Perugia); Roberto Russo - 30 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia); Matthew Anderson - 5 battute vincenti alle 100 (Leo Shoes Modena); Elia Bossi - 7 punti ai 500 e - 1 muro vincente ai 100 (Leo Shoes Modena).

In carriera tutte le competizioni: Fabio Ricci - 12 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia); Daniele Mazzone - 16 punti ai 1700 (Leo Shoes Modena); Marko Podrascanin - 2 muri vincenti ai 900 (Sir Safety Conad Perugia); Ivan Zaytsev - 28 punti ai 4700 (Leo Shoes Modena); Wilfredo Leon Venero - 3 battute vincenti alle 200 (Sir Safety Conad Perugia); Denys Viktorovic Kaliberda - 4 punti ai 1200 (Leo Shoes Modena); Roberto Russo – 7 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia).



La storia di Perugia in Coppa Italia-

IN COPPA ITALIA: 8 partecipazioni (esclusa la 19/20). 7 in Coppa Italia A1 (SuperLega) nelle stagioni 2018-2019 (vincente in Finale contro la Cucine Lube Civitanova); 2017-2018 (vincente in Finale contro la Cucine Lube Civitanova), 2016-2017 (eliminata nei Quarti di Finale da LPR Piacenza), 2015-2016 (eliminata in Semifinale dalla DHL Modena), 2014-2015 (eliminata in Semifinale dalla Diatec Trentino), 2013-2014 (sconfitta in Finale dalla Copra Elior Piacenza), 2012-2013 (eliminata ai Quarti di Finale dall’Itas Diatec Trentino).

1 in Coppa Italia A2 nella stagione 2011-2012 (eliminata in Semifinale dalla BCC-NEP Castellana Grotte).

2 trofei vinti: 2018-2019 contro la Cucine Lube Civitanova; 2017-2018 contro la Cucine Lube Civitanova.



La storia di Modena in Coppa Italia-

IN COPPA ITALIA: 37 partecipazioni (esclusa la 19/20). 18 in Coppa Italia A1 (SuperLega) nelle stagioni 2018/2019 (sconfitta in Semifinale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2017/18 (sconfitta in Semifinale dalla Cucine Lube Civitanova), 2016-2017 (sconfitta in Semifinale da Diatec Trentino), 2015-16 (vincente in Finale contro la Diatec Trentino), 2014-15 (vincente in Finale contro la Diatec Trentino), 2013-14 (sconfitta nei Quarti di Finale dalla Diatec Trentino), 2012-13 (sconfitta in Semifinale dalla Lube banca Marche Macerata), 2011-2012 (eliminata in Semifinale dalla Lube Banca Marche Macerata), 2010-2011 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2009-2010 (eliminata in Semifinale dall’Itas Diatec Trentino), 2007-2008 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Lube Banca Marche Macerata), 2006-2007 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 2005-2006 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Copra Berni Piacenza), 2002-2003 (eliminata in Semifinale dalla Lube Banca Marche Macerata), 2001-2002 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Maxicono Parma), 2000-2001 (eliminata in Semifinale dalla Lube Banca Marche), 1999-2000 (eliminata in Semifinale dalla Sisley Treviso), 1998-1999 (eliminata in Semifinale dalla Sisley Treviso).

19 alla Coppa Italia mista A1/A2 nelle stagioni 1997-1998 (vincente in Finale contro la Alpitour Traco Cuneo), 1996-1997 (vincente in Finale contro la Alpitour Traco Cuneo), 1995-1996 (eliminata in Semifinale dalla Sisley Treviso), 1994-1995 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso), 1993-1994 (vincente in Finale contro la Maxicono Parma), 1992-1993 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Sisley Treviso), 1991-1992 (eliminata agli Ottavi di Finale dalla Gabeca Montichiari), 1989-1990 (sconfitta in Finale dalla Maxicono Parma), 1988-1989 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso), 1987-1988 (vincente in Finale contro la Camst Bologna), 1986-1987 (2a posizione (su 3) con 4 punti), 1985-1986 (1a posizione (su 4) con 6 punti), 1984-1985 (1a posizione (su 4) con 6 punti), 1983-1984 (2a posizione (su 4) con 4 punti), 1982-1983 (eliminata nel 3° turno dalla Thermomec Padova), 1981-1982 (2a posizione (su 4) con 4 punti), 1980-1981 (poule finale (4a posizione (su 4) con 0 punti), 1979-1980 (1a posizione (su 4) con 4 punti), 1978-1979 (1a posizione (su 4) con 6 punti).



12 trofei vinti: 2015-16 contro la Diatec Trentino, 2014-15 contro la Diatec Trentino, 1997–1998 contro Alpitour Traco Cuneo, 1996–1997 contro Alpitour Traco Cuneo, 1994–1995 contro Sisley Treviso, 1993–1994 contro Maxicono Parma, 1988–1989 contro Sisley Treviso, 1987–1988 contro Camst Bologna, 1985–1986 (1°posizione (su 4) con 6 punti), 1984–1985 (1a posizione (su 4) con 6 punti), 1979–1980 (1a posizione (su 4) con 4 punti), 1978-1979 (1a posizione (su 4) con 6 punti).



Vital Heynen (Allenatore Sir Safety Conad Perugia)- « Questa Final Four è un momento dell’anno dove le grandi squadre sono tutte insieme una contro l’altra, la Coppa Italia rappresenta un trofeo importante per la nostra stagione. Sarà certamente molto difficile, a cominciare dalla semifinale contro Modena, una squadra che gioca molto bene in questo periodo. Come sempre, nei match contro le grandi squadre, si parte con 50% di possibilità a testa. Sarà una gara dove le piccole cose faranno la differenza, noi abbiamo lavorato molto sul muro-difesa e vogliamo vedere se funzionerà contro una squadra forte fisicamente come Modena ».



Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes Modena)- « Giochiamo contro una squadra che viene da una striscia di vittorie importante, ovvero 21 che non sono poche, anzi, sono tantissime e già questo è un dato che ti fa capire che tipo di squadra andremo ad incontrare: non è solo forte ma anche molto solida. Per quanto ci riguarda, faremo di tutto per vincere, la Coppa Italia è un appuntamento decisamente importante per questa stagione. Al di là dei numeri e delle statistiche, sappiamo che ci siamo costruiti le chance per poter giocare alla pari con una squadra così tosta. All'Unipol Arena ci sarà tantissimo pubblico e il palazzetto sarà pieno, ci sarà un bel clima e questa sfida ci da tanti stimoli, il livello sarà altissimo, scenderanno in campo dei giocatori straordinari e ci sono tutti gli ingredienti per vedere un bello spettacolo. Come sempre queste manifestazioni vanno giocate step by step, perciò noi siamo concentrati su questo match che è quello più importante ».



ALBO D’ORO COPPA ITALIA SUPERLEGA-

1978/79 Panini Modena

1979/80 Panini Modena

1980/81 Edilcuoghi Sassuolo

1981/82 Santal Parma

1982/83 Santal Parma

1983/84 Bartolini Bologna

1984/85 Panini Modena

1985/86 Panini Modena

1986/87 Santal Parma

1987/88 Panini Modena

1988/89 Panini Modena

1989/90 Maxicono Parma

1990/91 Il Messaggero Ravenna

1991/92 Maxicono Parma

1992/93 Sisley Treviso

1993/94 Daytona Modena

1994/95 Daytona Las Modena

1995/96 Alpitour Traco Cuneo

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Casa Modena Unibon

1998/99 Tnt Alpitour Cuneo

1999/00 Sisley Treviso

2000/01 Lube Banca Marche Macerata

2001/02 Noicom Brebanca Cuneo

2002/03 Lube Banca Marche Macerata

2003/04 Sisley Treviso

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Bre Banca Lannutti Cuneo

2006/07 Sisley Treviso

2007/08 Lube Banca Marche Macerata

2008/09 Lube Banca Marche Macerata

2009/10 Itas Diatec Trentino

2010/11 Bre Banca Lannutti Cuneo

2011/12 Itas Diatec Trentino

2012/13 Itas Diatec Trentino

2013/14 Copra Elior Piacenza

2014/15 Parmareggio Modena

2015/16 DHL Modena

2016/17 Cucine Lube Civitanova

2017/18 Sir Safety Conad Perugia

2018/19 Sir Safety Conad Perugia

IL PROGRAMMA DELLE FINALI DI COPPA ITALIA-



SEMIFINALI-



Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)



Sabato 22 febbraio 2020, ore 16.00

1a Semifinale

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino



Sabato 22 febbraio 2020, ore 18.30

2a Semifinale

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena



FINALE-

Domenica 23 febbraio 2020, ore 18.00



Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega