Il DS Cormio chiarisce i termini dell'arrivo di Yant a Civitanova

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) – « La trattativa con il 18enne cubano Marlon Yant Herrera – dice il ds biancorosso Giuseppe Cormio – per quanto riguarda le parti è già conclusa, con l’obiettivo di inserire nel roster un ragazzo che la Cucine Lube segue già da 2 anni, avendo intravisto in lui le potenzialità di un giocatore che potrà fare strada nel giro di poco nel nostro mondo. Ovviamente la trattativa è soggetta all’approvazione della federazione cubana: da tempo è stata inviata la richiesta ma al momento non è giunta ancora conferma ».

« Se ci sarà l’ok della federazione cubana – precisa Cormio – riguardo la possibilità di dar corso all’accordo con l’atleta Yant, è indiscutibile che il giocatore sarà inserito nella nostra rosa 2020/2021. Siamo sorpresi dalle notizie pubblicate stamani da alcuni media che smentiamo: confermiamo invece che, se e quando arriverà l’ok da Cuba, l’atleta giocherà soltanto nella Cucine Lube Civitanova ».