Jacopo Larizza ultimo arrivo in casa Lube

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)-Jacopo Larizza vestirà nuovamente il biancorosso. La Cucine Lube Civitanova comunica che il centrale marchigiano, di proprietà del Club cuciniero, classe 1998 per 204 centimetri d’altezza, farà parte della rosa 2020-2021, dopo una stagione vissuta in prestito nel campionato di serie A2 con la maglia di Santa Croce. Per Larizza si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: è, infatti, un prodotto del vivaio biancorosso, dove ha militato fino al 2017, disputando oltre ai campionati giovanili anche il campionato di serie B con la maglia della Paoloni Appignano (per lui anche alcune presenze in panchina in prima squadra nel 2016-2017). Dal 2017 al 2019 il lancio in serie A, con la prime due esperienze in A2 con la GoldenPlast Potenza Picena (società che giocava le gare interne proprio all’Eurosuole Forum di Civitanova), prima dell’annata a Santa Croce che ha messo in luce ancora di più le qualità del neo centrale biancorosso.

Ora per Jacopo Larizza è arrivato il momento del salto di qualità, dell’arrivo in pianta stabile in prima squadra nel Club dove è cresciuto. Con il suo arrivo la Cucine Lube Civitanova chiude definitivamente la rosa dei 14 atleti per la prossima stagione 2020-2021: l’ultimo tassello è proprio il giovane centrale marchigiano che va a completare il reparto con Robertlandy Simon, Enrico Diamantini e Simone Anzani. In cabina di regia ci saranno Luciano De Cecco e Marco Falaschi, a schiacciare Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Jiri Kovar e Marlon Yant, opposti Kamil Rychlicki e Jan Hadrava, i liberi Fabio Balaso e Andrea Marchisio.

LE PAROLE DI JACOPO LARIZZA-

« Che dire se non che sono felicissimo di entrare a far parte di una squadra come la Cucine Lube Civitanova. Per me è il coronamento di un sogno, visto che ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile biancorosso per poi tornare al vestire la maglia della Cucine Lube, stavolta in prima squadra. Saluto tutti i tifosi, conosco bene il calore che si respira all’Eurosuole Forum, e do appuntamento a tutti il prima possibile al palasport per una stagione che si prospetta ricca di impegni su tanti fronti per noi ».