Maxwell Holt è un giocatore di Monza

MONZA– Maxwell Holt è un giocatore della Vero Volley Monza per la stagione 2020/2021. Il talentuoso centrale statunitense, tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale, vivrà la sua prima esperienza con la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley nella SuperLega Credem Banca. Solido a muro, veloce e preciso in attacco, Holt è pronto a mettere a disposizione della formazione rossoblù tutte le sue qualità oltrechè un'esperienza ultradecennale nel campionato italiano iniziata a Verona e proseguita a Piacenza e Modena dopo una parentesi russa alla Dinamo Mosca. Il nuovo acquisto a stelle e strisce della Vero Volley Monza va ad aggiungersi agli altri sette nomi del roster della prossima stagione Lagumdzija, Davyskiba, Brunetti, Orduna, Beretta, Federici e Dzavoronok.

LA CARRIERA-

Maxwell Holt nasce a Cincinnati nel 1987, avvicinandosi alla pallavolo ai tempi dell'High School. Dal 2006 al 2009 gioca il campionato NCAA I Division, vincendo un titolo nel 2008. Nella stagione 2009-2010 viene portato in Italia da Verona, formazione di Serie A1 maschile. La stagione successiva si trasferisce a Piacenza, dove vince Challenge Cup nel 2013. Nel 2014 inizia una nuova avventura in Russia, con la Dinamo Mosca, squadra con cui vince la CEV Cup 2015. Nella stagione 2016-2017 torna in Italia, vestendo la maglia di Modena con cui vince due supercoppe italiane.

In nazionale americana Holt è stato membro della squadra maschile juniores dal 2005 al 2007. Ha partecipato al Torneo delle Quattro Nazioni nel 2005, al Campionato Continentale Junior maschile NORCECA nel 2006 e al Campionato mondiale U21 maschile di FIVB Volleyball dove la sua rappresentativa ha conquistato il settimo posto. Holt è entrato a far parte della Nazionale nel 2009, debuttando nella Pan American Cup. Nel settembre 2013 ha vinto il campionato NORCECA, conquistando poi la medaglia d'oro alla World League 2014 e alla World Cup 2015, oltre all'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro (sconfitta contro l'Italia in semifinale) e alla VNL 2019.

LE PAROLE DI MAXWELL HOLT-



« Monza è stata una scelta abbastanza facile per me. Era una opportunità di continuare questo mio sogno di restare in Italia. Del Vero Volley ho sentito sempre cose positive: organizzazione, professionalità. Giocare con Orduna, poi, in aggiunta alla vita in Italia a la pallavolo che si gioca qui è fantastico. Nonostante questo virus che sta cercando di rovinare tutto, quello italiano rimane il campionato più bello del mondo. Che squadra sarà la nostra? Una squadra che lotterà dall'inizio alla fine, composta da giocatori che lottano su ogni palla. Ringrazio la società per la fiducia e saluto i tifosi, sperando di vederli presto ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-



« Holt è un giocatore di assoluto talento e di notevole esperienza. Rappresenta il centrale perfetto, essendo molto forte sia a muro che in attacco che al servizio. Ad aggiungersi a queste importanti qualità c'è anche una leadership importante. Siamo felice di averlo nel nostro team, convinti che ci farà fare un ulteriore salto di qualità ».