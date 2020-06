Calligaro sarà ancora il vice Orduna

MONZA– Tomasz Calligaro sarà un giocatore della Vero Volley Monza anche per la stagione 2020/2021. Il talentuoso palleggiatore italiano completa, insieme a Santiago Orduna, il reparto dei registi della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley per il prossimo campionato di SuperLega Credem Banca. Dotato di un'ottima visione di gioco, oltrechè di un efficace servizio, Calligaro nell'ultima stagione ha fatto registrare 20 presenze, mettendo a segno 8 punti, 1 ace e 3 muri. Il regista della Vero Volley Monza va ad aggiungersi agli altri otto nomi del roster già ufficializzati: Lagumdzija, Davyskiba, Brunetti, Orduna, Beretta, Federici, Dzavoronok e Holt.



LA CARRIERA-

Tomasz Calligaro è cresciuto pallavolisticamente nel Consorzio Vero Volley, realtà con la quale ha seguito tutta la trafila del giovanile disputando, tra il 2010 ed il 2012, un campionato di Serie C ed uno di B2. Nel 2012/2013 per l’alzatore monzese, oltre alla B2, arriva anche qualche convocazione con la prima squadra del Vero Volley Monza in Serie A2, formazione con cui gioca tutta l’annata sportiva 2013/2014, ottenendo inoltre la promozione nella massima categoria al termine della stagione. Nel 2014 si trasferisce in Calabria, al Volley Cinquefrondi in Serie B1. Nel 2015/2016 approda in Toscana alla Robur Scandicci in B2. Nel 2016/2017 veste la casacca della Pallavolo Cicala Palermo in B unica, categoria che lo vede protagonista anche nella stagione successiva con la maglia della Pallavolo Ciriè Valli di Lanzo. Dalla stagione 2018/2019 Calligaro torna ad indossare la maglia della Vero Volley Monza in SuperLega Credem Banca, squadra con cui è pronto a vivere la terza esperienza di fila nella massima categoria del volley maschile nazionale.



LE PAROLE DI TOMASZ CALLIGARO –

« Sono felicissimo di rimanere qui perchè sto bene. Ho un ottimo rapporto con i miei compagni e con lo staff. La prossima stagione? Siamo tutti carichi. Dopo quella passata, in cui non siamo riusciti ad esprimere al massimo il nostro potenziale, abbiamo voglia di toglierci qualche sassolino dalle scarpe. La squadra è giovane ma anche di qualità e con tanta determinazione. Saluto i tifosi e li aspetto al palazzetto, quando sarà possibile, per sostenerci ».

LE PAROLE DI CLAUDIO BONATI-

« Nell'ultima stagione Tomasz ha dimostrato qualità e carattere. Nel momento in cui è servito il suo apporto si è fatto trovare pronto. Essendo un prodotto del nostro settore giovanile è ulteriore motivo di gioia averlo nel nostro team per un'altra stagione ».