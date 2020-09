Vibo lotta ma vince Perugia

PERUGIA- La Sir safety Perugia mette in cassaforte i primi tre punti della stagione ma, nonostante il 3-0 finale, ha dovuto sudare, nel posticipo della 1a giornata, le proverbiali sette camicie per aver ragione di una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in gran spolvero che ha a lungo messo in difficoltà i Block Devils. La formazione ospite di coach Baldovin si conferma molto tecnica e caratterialmente dotata, con i francesi Rossard e Chinenyeze sugli scudi. Perugia la spunta con un fondamentale su tutti, la battuta. Sono 14 i servizi vincenti dei padroni di casa, molti nei momenti chiave come il finale del terzo set, con i bianconeri sotto 17-22 e capaci, grazie a una serie micidiale di Leon, di capovolgere tutto. È proprio l’asso cubano di passaporto polacco l’MVP della partita. Il numero nove bianconero chiude con 21 punti, il 57% in attacco e 9 incredibili ace. Doppia cifra anche per Ter Horst (14 punti) e per Plotnytskyi (15 compreso l’ultimo pallone del match). Determinante l’ingresso nelle fasi finali del terzo parziale del canadese Vernon-Evans.

I PROTAGONISTI-

Dragan Travica (Sir Safety Conad Perugia)- « L’ideale sarebbe sempre giocare bene ma noi, dopo la grande serata della Supercoppa, sapevamo che stasera sarebbe stata una gara difficile. Vibo ha giocato a braccio libero e molto bene tecnicamente. Noi siamo stati bravi a rimanere tranquilli e a essere cinici nei momenti chiave. Certamente la nostra battuta è stata decisiva e questi sono tre punti importanti ».

Davide Saitta (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Il primo set magari lo avremmo vinto se la coppia arbitrale avesse deciso di chiamare il Video Check e forse sarebbe stata un’altra partita. Però abbiamo continuato a macinare il nostro gioco nel secondo parziale e poi il terzo set lo ha deciso Leon al servizio. Portiamo a casa comunque una buona prestazione. Ci dispiace un po’, però siamo consapevoli di aver giocato bene e di dover lavorare ».

LA CLASSIFICA DOPO LA 1a GIORNATA-

Itas Trentino 3, Allianz Milano 3, Cucine Lube Civitanova 3, Sir Safety Conad Perugia 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Vero Volley Monza 3, Leo Shoes Modena 0, Consar Ravenna 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, NBV Verona 0, Top Volley Cisterna 0, Kioene Padova 0

IL TABELLINO-

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 (35-33, 25-20, 26-24)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 0, Leon Venero 21, Ricci 6, Ter Horst 14, Plotnytskyi 15, Solé 5, Russo (L), Vernon-Evans 3, Colaci (L), Zimmermann 0, Piccinelli 0, Sossenheimer 0. N.E. Atanasijevic, Biglino. All. Heynen.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta 3, Rossard 13, Chinenyeze 12, Drame Neto 14, Almeida Cardoso 8, Cester 5, Sardanelli (L), Chakravorti 0, Dirlic 0, Rizzo (L), Gargiulo 0. N.E. Corrado, Fioretti. All. Baldovin.

ARBITRI: Caretti, Cesare. NOTE

durata set: 43′, 27′, 34′; tot: 104′.

MVP: Wilfredo Leon Venero (Sir Safety Conad Perugia)

