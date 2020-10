SuperLega

Superlega, Perugia vince il big match, la Lube risponde

La squadra di Heynen ok in rimonta a Trento, Juantorena e soci strapazzano Padova. Quarta vittoria consecutiva per Vibo a Ravenna. Tre punti pesanti per Milano contro Verona e Modena contro Ravenna. Risorge Cisterna che batte 3-1 Monza