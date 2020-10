Superlega, Perugia più forte di tutto, la Lube tiene il passo

ROMA-Neanche il Covid ferma la marcia della Sir Safety Perugia. Nonostante le assenze di Solè, Ricci e Colaci e con Atanasijevic ancora in panchina, la squadra di Heynen batte nettamente la Consar Ravenna dando un’altra prova di forza al campionato. Risponde la Cucine Lube Civitanova che supera con un netto 3-0 l’Allianz Milano. Alle spalle delle due leader del campionato si è scavato un solco già importante. Vittoria importante della Leo Shoes Modena che va a vincere in quattro set a Padova. La NBV Verona deve soffrire cinque set per aver ragione di una ritrovata Top Volley Cisterna. Risorge la Vero Volley Monza che, dopo il cambio di panchina, manda in crisi l’Itas Trentino, battuto al tie break.

I TABELLINI-

NBV VERONA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-2 (25-19, 26-28, 25-23, 24-26, 15-11)

NBV VERONA: Spirito 2, Kaziyski 17, Aguenier 9, Boyer 14, Jaeschke 21, Caneschi 12, Donati (L), Bonami (L), Asparuhov 2, Magalini 0, Kimerov 0. N.E. Zanotti, Peslac. All. Stoytchev.

TOP VOLLEY CISTERNA: Seganov 0, Tillie 9, Krick 16, Szwarc 19, Randazzo 23, Rossi 5, Rondoni (L), Sottile 0, Cavuto 8, Cavaccini (L), Onwuelo 0. N.E. Rossato. All. Kovac.

ARBITRI: Santi, Lot.

NOTE – durata set: 27′, 30′, 29′, 33′, 18′; tot: 137′.

VERO VOLLEY MONZA – ITAS TRENTINO 3-2 (25-21, 21-25, 19-25, 25-16, 15-13)

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 2, Lanza 9, Holt 11, Lagumdzija 23, Dzavoronok 17, Galassi 4, Federici (L), Sedlacek 10, Brunetti (L), Beretta 2. N.E. Calligaro, Ramirez Pita, Falgari. All. Eccheli.

ITAS TRENTINO: Giannelli 3, Santos De Souza 10, Lisinac 4, Abdel-Aziz 32, Kooy 12, Podrascanin 8, Sperotto 0, Rossini (L), De Angelis 0, Cortesia 0, Sosa Sierra 0, Argenta 0. N.E. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Braico, Zavater.

NOTE – durata set: 28′, 28′, 29′, 25′, 21′; tot: 131′.

KIOENE PADOVA – LEO SHOES MODENA 1-3 (17-25, 23-25, 25-21, 18-25)

KIOENE PADOVA: Shoji 4, Wlodarczyk 9, Vitelli 6, Stern 16, Bottolo 15, Volpato 5, Gottardo (L), Danani La Fuente (L), Merlo 0, Casaro 1. N.E. Ferrato, Fusaro, Milan, Canella. All. Cuttini.

LEO SHOES MODENA: Christenson 3, Karlitzek 9, Stankovic 9, Vettori 22, Petric 16, Mazzone 8, Sanguinetti (L), Iannelli (L), Grebennikov (L), Bossi 0, Estrada Mazorra 1, Porro 0. N.E. Negri, Sala. All. Giani.

ARBITRI: Vagni, Sobrero.

NOTE – durata set: 24′, 31′, 32′, 24′; tot: 111′.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO 3-0 (25-20, 26-24, 25-22)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Juantorena 15, Anzani 4, Rychlicki 12, Leal 13, Simon 8, Balaso (L), Marchisio 0, Hadrava 0. N.E. Yant Herrera, Kovar, Falaschi. All. De Giorgi.

ALLIANZ MILANO: Sbertoli 4, Ishikawa 8, Kozamernik 7, Patry 7, Maar 11, Piano 7, Meschiari (L), Pesaresi (L), Basic 2, Daldello 0, Weber 0. N.E. Mosca, Staforini. All. Piazza.

ARBITRI: Puecher, Boris.

NOTE – durata set: 25′, 29′, 31′; tot: 85′.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – CONSAR RAVENNA 3-0 (25-18, 25-20, 26-24) – SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 2, Plotnytskyi 13, Biglino 6, Ter Horst 9, Leon Venero 23, Russo 10, Vernon-Evans 0, Piccinelli (L), Zimmermann 0, Sossenheimer 0. N.E. Atanasijevic. All. Heynen.

CONSAR RAVENNA: Redwitz 0, Recine 14, Grozdanov 4, Pinali 14, Loeppky 3, Mengozzi 7, Zonca 0, Giuliani (L), Kovacic (L), Batak 0, Koppers 5. N.E. Pirazzoli, Rossi, Grottoli. All. Bonitta.

ARBITRI: Giardini, Florian.

NOTE – durata set: 23′, 27′, 31′; tot: 81′.

I RISULTATI-

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano 3-0 (25-20, 26-24, 25-22);

Sir Safety Conad Perugia-Consar Ravenna 3-0 (25-18, 25-20, 26-24);

Kioene Padova-Leo Shoes Modena 1-3 (17-25, 23-25, 25-21, 18-25);

NBV Verona-Top Volley Cisterna 3-2 (25-19, 26-28, 25-23, 24-26, 15-11);

Vero Volley Monza-Itas Trentino 3-2 (25-21, 21-25, 19-25, 25-16, 15-13);

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (19-25, 20-25, 25-23, 19-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Conad Perugia 21, Cucine Lube Civitanova 20, Allianz Milano 14, Leo Shoes Modena 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 10, NBV Verona 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, Vero Volley Monza 7, Itas Trentino 7, Consar Ravenna 6, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna 4.

Note: 1 Incontro in meno: Leo Shoes Modena, Itas Trentino;

IL PROSSIMO TURNO- 01/11/2020 Ore: 18.00-

Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova;

Allianz Milano-Sir Safety Conad Perugia Si gioca il 31/10/2020 Ore 18:00;

Consar Ravenna-NBV Verona;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Kioene Padova;

Top Volley Cisterna-Itas Trentino;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Vero Volley Monza Ore 17:00